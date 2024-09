Žiješ jenom jednou. Mladí Korejci odmítají mít děti, raději utrácejí za luxus

Čtvrtá největší asijská ekonomika plánuje zřídit nové ministerstvo pro demografický rozvoj poté, co se vládě navzdory několikaletému úsilí nedaří oživit klesající porodnost v této zemi. Ale pro Pak Jon, osmadvacetiletou módní instagramerku a začínající zpěvačku, je při utrácení peněz nejdůležitější oblečení a cestování, takže na manželství a děti jí zbývá už jen omezený rozpočet.

„Já vyznávám princip YOLO (you only live once - žiješ jen jednou),“ říká Pak, prodavačka oblečení v soulské módní čtvrti. „Když zaplatím všechno, co potřebuji k životu, moc peněz mi už nezbývá. Svatba a mateřství možná jednou přijde, ale být šťastný v této chvíli je to nejdůležitější, ne?“ říká. Jižní Korea tak nyní překonává svůj vlastní rekord v nejnižší porodnosti, která loni dosáhla nového minima.

Sociologové tvrdí, že Korejci ve věku 20 až 30 let - kteří představují generace Y a Z - vzhledem ke svým prioritám utrácejí více a šetří v průměru méně než všichni Korejci dohromady nebo jejich vrstevníci v jiných zemích, takže na budování rodinného hnízda jim nezbývají finance ani prostor: „Budují si svůj status. Jejich vysoké životní náklady naznačují, že usilují o svůj vlastní symbol úspěchu, místo toho, aby se soustředili na tradiční cíle - usadit se a mít děti,“ říká Čung Če-hun, profesor sociologie na Ženské univerzitě v Soulu.

Utrácení mladé generace nedokázaly zastavit ani extrémně vysoké úrokové sazby v uplynulých třech letech. Její náklady na cestování navíc v minulých třech letech vzrostly z 33 na 40 procent. Příjmy drahých restaurací jenom v loňském roce stouply o 30 procent, ve srovnání s růstem 10,5 procenta v provozovnách rychlého občerstvení, vyplynulo z údajů firmy na průzkum trhu Euromonitor.

Záliba mladých Korejců v drahých restauracích se promítá i do skutečnosti, že se v loňském roce podle průzkumu banky Morgan Stanley umístili na první příčce žebříčku utrácení za luxusní značky za jednoho obyvatele a zájem o tuto zemi projevují luxusní světové značky. Firmy Chanel, Celine a Dior navázaly spolupráci s místními hudebními skupinami Blackpink nebo New Jeans, které jsou velmi populární u korejských teenagerů.

Podle květnového průzkumu agentury PMI Co. však zdaleka největší důvod, proč mladí lidé v Jižní Koreji odkládají rodičovství, představují finanční problémy. Asi 46 procent z 1800 dotázaných přičítá toto rozhodnutí nejistotě zaměstnání nebo nákladům na vzdělání. Příjmy mladých Korejců ve věku 20 až 30 let navíc v minulém roce podle údajů institutu Statistics Korea vzrostly jen o dvě procenta ve srovnání s růstem 4,5 procenta pro korejské domácnosti celkově.

Orientace mladé generace na bezprostřední zábavu a potěšení podle profesora Čunga také vysvětluje, proč mladí lidé nereagují na vládní program podpory porodnosti v podobě různých příspěvků. Korejská vláda oznámila v květnu úmysl vytvořit nové ministerstvo se zaměřením na demografické otázky, když ani řada opatření, zahrnujících příspěvky rodinám s novorozenci či delší období placené mateřské dovolené, nedokázala zvrátit trend trvale klesající porodnosti v zemi.

V průzkumu 17 rozvinutých zemí, který provedl americký ústav Pew Research Center v roce 2021, odpovídali respondenti na otázku, co činí život smysluplným. Pouze u respondentů z Jižní Koreje figuroval na prvním místě materiální blahobyt. U dotázaných z jiných zemí to byla rodina nebo zdraví.

Začínající zpěvačka Pak by o založení rodiny uvažovala až po vybudování úspěšné kariéry. „Když se mi bude dařit v tom, co dělám, mohou následovat úspory, rodina a všechno ostatní. Ale v této chvíli je pro mě nejdůležitější užívat si život a pracovat na uskutečnění mé vysněné profese,“ řekla.