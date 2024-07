VIDEO: Jižní Koreu smetly rekordní srážky. Tisíce lidí se musely evakuovat

Ve městě Kunsan asi 200 kilometrů vzdáleného od metropole Soulu mezi druhou a třetí ráno napršelo 131,7 milimetru srážek. Podle korejských úřadů se jedná nejintenzivnější déšť v historii měření země. Během jediné hodiny Kunsan zaznamenal více než deset procent svých průměrných celoročních srážek.

„Takovou intenzitu vidíme jen jednou za asi 200 let,“ upozornil korejský meteorologický úřad. V ostatních městech v provincii napršelo od půlnoci do šesté hodiny ranní od 104,5 do 255 milimetrů srážek.

Policie objevila tělo mrtvého muže v zaplaveném výtahu v domě v provincii Čolla namdo. Druhou oběť si lijáky vyžádaly ve zborceném domě poblíž Soulu. Na zástavu srdce zemřela žena v domě zasypaném bahnem po sesuvu půdy. Další muž nepřežil poté, co s autem spadl do rozvodněného rybníka. Čtvrtou obětí je farmář, který při kontrole pole spadl do odvodňovacího příkopu.

Místní doprava kolabuje

Kvůli průtrži mračen mezinárodní letiště Kimhe ve městě Pusan zrušilo 27 letů, dalších 36 jich bylo odloženo. Vlaková doprava částečně nejezdila ve dvou provinciích a na lince Soul-Pusan měly spoje výrazná zpoždění.

Po celé zemi bylo ve středu odpoledne nahlášeno 391 škod způsobených deštěm včetně sesuvů půdy či zatopení mostů. Úřady v souvislosti s lijáky evakuovaly více než 3500 lidí z 2585 domácností.

V Jižní Koreji je právě období dešťů, které zpravidla trvá od začátku června do poloviny července.