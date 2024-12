Jihokorejský ústavní soud řeší odvolání prezidenta, na rozhodnutí má 180 dní

První slyšení krátce před koncem roku bude přípravné a osobní přítomnost prezidenta není nutná, uvedl mluvčí ústavního soudu. Orgán bude rozhodovat, zda prezidenta odvolá z funkce, nebo ho v úřadu ponechá a navrátí mu nyní pozastavené pravomoce, které vykonává premiér.

Jihokorejský parlament se v sobotu dvoutřetinovou většinou vyslovil pro odvolání Juna poté, co prezident 3. prosince šokoval svůj národ i celý svět, když vyhlásil v zemi stanné právo.

Aby Jun skončil v úřadu, musí jeho odvolání schválit nejméně šest z devíti ústavních soudců. Tři posty jsou neobsazené, jmenování nových soudců se však očekává do konce roku. V jiném případě v roce 2017 ústavní soud schválil odvolání z funkce prezidenta 92 dní od podání žádosti ze strany parlamentu.

Chci bojovat až do konce, tvrdí prezident

Junův krok vyvolal masivní protesty a také dvě různá vyšetřování. Vyšetřovací tým složený z pracovníků policie, protikorupčního úřadu a ministerstva obrany se chystal prezidentovu týmu předat žádost, aby se Jun ve středu dostavil k výslechu, informovala policie.

Pracovníci prezidentské kanceláře ale obsílku odmítli převzít. S podobnou žádostí už podle médií přišla prokuratura, která se zabývá podezřením z velezrady, prezident ji však odmítl.

Jun vyhlásil, že bude „bojovat až do konce“, a slíbil nadále pracovat pro svou zemi. Jeho funkci však dočasně zastává premiér Han Duk-so. Pokud by ústavní soud Juna zbavil prezidentského postu, konaly by se do dvou měsíců nové prezidentské volby.

Vývoj z posledních dvou týdnů způsobil rozkol v prezidentově Straně lidové moci (PPP). Ta nejdříve 7. prosince zablokovala první návrh na odvolání hlavy státu, když její poslanci opustili jednací sál. O týden později se ale někteří z nich přidali k opoziční většině v parlamentu a návrh napodruhé prošel.

Dnes z čela PPP odstoupil její dosavadní předseda Han Dong-hun, který Junovo počínání od počátku kritizuje. „Kdyby té noci nebylo stanné právo odvoláno, mohl ráno propuknout krvavý střet mezi občany, kteří by vyšli do ulic, a našimi mladými vojáky,“ uvedl na tiskové konferenci.