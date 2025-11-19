Trajekt s bezmála 300 lidmi narazil v Koreji do skály, do záchrany se zapojila i armáda

U jihokorejského pobřeží havaroval trajekt vezoucí 267 lidí, když narazil do skály a uvázl na mělčině. Záchranářům se podařilo dostat všechny cestující do bezpečí. Místní úřady uvedly, že při nehodě nikdo nezemřel, pouze několik lidí utrpělo lehká zranění. Do záchranné akce se zapojila také korejská armáda.

Trajekt plující z ostrova Čedžu do přístavního města Mokpcho najel na mělčinu přibližně ve 20:15 místního času (12:15 SEČ). Podle agentury Jonhap bylo na palubě 246 cestujících a 21 členů posádky. Pobřežní stráž informovala o několika lehce zraněných a zahájila přepravu lidí ze ztroskotaného plavidla do bezpečí.

U jihokorejského pobřeží havaroval trajekt vezoucí 267 lidí. (19. listopadu 2025)
U jihokorejského pobřeží havaroval trajekt vezoucí 267 lidí. (19. listopadu 2025)
Záchranná akce cestujících, kteří uvázli na ztroskotaném trajektu u jihokorejského pobřeží. (19. listopadu 2025)
U jihokorejského pobřeží havaroval trajekt vezoucí 267 lidí. (19. listopadu 2025)
Jihokorejský prezident I Če-mjong vyzval k rychlé záchraně všech cestujících s cílem zabránit možným obětem na životech. Nařídil také mobilizaci všech dostupných plavidel a vybavení.

Podle předběžných odhadů ztroskotal trajekt o výtlaku 26 tisíc tun poté, co narazil do skály pod hladinou.

Pobřežní stráž uvedla, že do lodi zatím neteče voda. Reuters píše, že podle záběrů z místa loď uvázla ve vodorovné poloze, cestující jsou v klidu a spolupracují se záchranáři.

Loď najela na mělčinu poblíž místa, kde v roce 2014 při nehodě jihokorejského trajektu Sewol zahynulo přes 300 lidí, z nichž většinu tvořily děti.

Mokpcho (červeně), Čedžu (modře)

Mokpcho (červeně), Čedžu (modře)

