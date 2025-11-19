Trajekt plující z ostrova Čedžu do přístavního města Mokpcho najel na mělčinu přibližně ve 20:15 místního času (12:15 SEČ). Podle agentury Jonhap bylo na palubě 246 cestujících a 21 členů posádky. Pobřežní stráž informovala o několika lehce zraněných a zahájila přepravu lidí ze ztroskotaného plavidla do bezpečí.
Jihokorejský prezident I Če-mjong vyzval k rychlé záchraně všech cestujících s cílem zabránit možným obětem na životech. Nařídil také mobilizaci všech dostupných plavidel a vybavení.
Podle předběžných odhadů ztroskotal trajekt o výtlaku 26 tisíc tun poté, co narazil do skály pod hladinou.
Pobřežní stráž uvedla, že do lodi zatím neteče voda. Reuters píše, že podle záběrů z místa loď uvázla ve vodorovné poloze, cestující jsou v klidu a spolupracují se záchranáři.
Loď najela na mělčinu poblíž místa, kde v roce 2014 při nehodě jihokorejského trajektu Sewol zahynulo přes 300 lidí, z nichž většinu tvořily děti.
Mokpcho (červeně), Čedžu (modře)
