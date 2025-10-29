Americký prezident si od návštěvy Jižní Koreji slibuje uzavření obchodní dohody. Obě země na konci července představily plán, podle níž by se Soul vyhnul nejhorším clům tím, že bude investovat 350 miliard dolarů (7,3 bilionu Kč) ve Spojených státech. Jednání ale uvázla na mrtvém bodě.
I Če-mjong slíbil, že zvýší výdaje na obranu, a požádal Spojené státy, aby zemi povolily zpracovávat jaderné palivo pro pohon ponorek. Soul to totiž bez souhlasu USA dělat nesmí, jak vyplývá ze vzájemného ujednání. Trump naopak slíbil, že pomůže vyřešit problémy Jižní Koreje s jejím severním sousedem, který má jaderné zbraně. Mezi Korejemi od ukončení války v roce 1953 vládne příměří, jsou ale stále de facto ve válečném stavu.
Severokorejský diktátor Kim Čong-un dal koncem září najevo ochotu obnovit kontakty se Spojenými státy z Trumpova prvního prezidentského období, kdy se s americkým prezidentem sešel třikrát. Trump minulý týden před začátkem své současné asijské cesty řekl, že má s Kimem velmi dobré vztahy a rád by se s ním během turné sešel. Jeho předchozí kontakty s Kimem však nepřinesly žádný pokrok v otázce jaderného programu KLDR. Pchjongjang navíc v poslední době odmítá jakékoli snahy o urovnání konfliktu se Soulem.
Na letišti v Kjongdžu na jihovýchodě země uvítala Trumpa jihokorejská vojenská kapela, která zahrála jeho oblíbenou skladbu YMCA, a salva z děl. Oba prezidenti se pak setkali v muzeu města, které bylo metropolí starověkého království Silla vládnoucího do 10. století.
Trump byl obdarován replikou zlaté koruny s vysokými hroty a visícími řetězy, která je národním pokladem. Koruna má symbolizovat „novou éru mírového soužití a společného růstu na poloostrově, na které budou USA s Koreou spolupracovat“.
Prezident I na sobě měl zlatou kravatu, která podle jeho kanceláře odráží Trumpovu zálibu ve zlaté barvě a symbolizuje zlatou budoucnost spojenectví mezi Jižní Koreou a Spojenými státy a postavení Jižní Koreje. Oba politici měli pracovní oběd, na němž se kromě jiného podával i „Mírotvůrcův dezert“, brownie zdobené zlatým posypem.
Iho kancelář uvedla, že jako uznání byl Trumpovi za roli mírotvůrce na Korejském poloostrově udělen Velký řád Mukunghwa v podobě zlaté medaile na zlatém řetězu. Toto nejvyšší státní vyznamenání, které v minulosti získali například britská královna Alžběta II. nebo polský exprezident Adrzej Duda, dostal jako první americký prezident.
Golfový bag od hvězdného hráče
Trump obdržel dary i během návštěvy Japonska den předtím. Premiérka Sanae Takaičiová mu dala pozlacené golfové míčky s jeho jménem. Dary kromě sady pozlacených golfových míčků zahrnovaly také golfové hole, které používal při hrách s Trumpem japonský premiér Šinzó Abe, jenž byl zavražděn při atentátu. Dalším darem byl golfový bag, který používal přední japonský golfista Hideki Macujama, jenž s nimi tehdy hrál.
Japonská vláda zároveň podle agentury naznačila, že by mohla pro zmírnění obchodního napětí koupit flotilu amerických vozů Ford-150. Co dal americký prezident japonské premiérce, japonská vláda nesdělila.
Americký prezident středeční návštěvu završí večeří, na které budou také zástupci Vietnamu, Austrálie, Nového Zélandu, Kanady, Thajska a Singapuru. Budou se nabízet Trump Chardonnay a Trump Cabernet z vinařství, které provozuje prezidentův syn Eric.