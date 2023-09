Novorozenec dostane v Moskvě Sobjaninovu krabici, nebo 20 tisíc rublů. Stačí si vybrat

Na rozloučenou jsme od moskevské radnice dostali dárek. Respektive náš prcek. Do manželčina pokoje sestřička dotáhla metrovou škatuli. Na první pohled solidní váhy. Je to bonus za narození nového Moskvana. Od roku 2018 místní radnice rozdává prezenty, kterým se lidově podle jména moskevského starosty říká Sobjaninova krabice.

V krabici je takřka všechno, co se novorozenci hodí v prvních měsících jeho bytí. Několikery dupačky, dětská drogerie, dečka, pleny látkové i na jedno použití, ručník, kombinéza do ruské zimy, hračky, dudlík, ale také matrace. Celkem čtyřiačtyřicet věcí. A pokud rodiče nestihli koupit dětskou postýlku, mohou své miminko klidně ukládat do krabice jak malého Mojžíše.