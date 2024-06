Biden otočil o 180 stupňů, na jižní hranici přitvrzuje. Co prezidenta USA vede ke kontroverznímu kroku?

Dva tisíce pět set běženců za den. Tak vypadá práh, při jehož překročení by americká pohraniční stráž mohla lidi, kteří se na území Spojených států dostanou z Mexika ilegálně, rovnou vracet na jih. Americký prezident Joe Biden má dle tamních médií podepsat příslušný exekutivní příkaz ještě tento týden.

Jedná se o zásadní přitvrzení režimu na jižní hranici a co do migrační strategie demokrata Bidena také o obrat o 180 stupňů. Byl to totiž právě on, kdo v roce 2018 – když velmi podobné opatření zavedl jeho předchůdce v úřadu, republikán Donald Trump – hovořil o nepřijatelném přístupu k běžencům či o porušení po desítky let fungujícího azylového práva.