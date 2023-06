Biden předal diplom, zakopl o pytel s pískem a skácel se k zemi. Pak se osm vteřin stavěl na nohy

Biden spadl poté, co na pódiu v Colorado Springs přednesl zahajovací projev. Šéf tiskového oddělení Bílého domu Ben LaBolt podle agentury Reuters uvedl, že je osmdesátiletý prezident v pořádku. „Na pódiu byl pytel s pískem,“ vysvětlil, o co Biden zakopl.

Není to poprvé, co kamery zachytily pád amerického prezidenta. V březnu 2021 Biden třikrát upadl na schodech při nástupu do letadla. Minulý rok v červnu při cykloprojížďce s manželkou Jill zase spadl z kola.

Bývalý prezident Spojených států Donald Trump na Bidenovu zdravotní kondici při své prezidentské kampani několikrát útočil. Trump dokonce zavedl pojem „ospalý Joe“, který hojně využíval.

Joe Biden je nejstarším prezidentem Spojených států amerických v historii, mandát chce znovu obhájit ve volbách v příštím roce.

Biden se v současné době musí potýkat nejen s obavami spolustraníků a voličů ohledně své způsobilosti k dalšímu výkonu funkce, ale také například se skandálem kvůli přechovávání tajných dokumentů.