Biden vyzval Izrael k odstoupení od justiční reformy, Netanjahu tlak odmítá

Netanjahu v pondělí večer oznámil odložení justiční reformy o několik týdnů. Reforma, která by vládní koalici poskytla kontrolu nad jmenováním soudců nejvyššího soudu a umožnila přehlasovat soudní rozhodnutí prostou parlamentní většinou, vyvolává v Izraeli masové protesty již od ledna. Bílý dům v reakci na to původně uvedl, že Netanjahu by měl v této otázce hledat kompromis.

„Doufám, že od ní upustí,“ řekl k justiční reformě Biden před novináři. „Izrael je suverénní země, která se rozhoduje z vůle svého lidu, a nikoli na základě tlaků ze zahraničí, včetně těch nejlepších přátel,“ reagoval vzápětí izraelský premiér.

Netanjahu uvedl, že jeho vláda usiluje o provedení reforem „prostřednictvím širokého konsensu“. „Znám prezidenta Bidena více než 40 let a oceňuji jeho dlouhodobý závazek vůči Izraeli,“ rozvedl. Dodal, že izraelsko-americké spojenectví je neotřesitelné a „vždy překoná občasné neshody“.