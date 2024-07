Ikona demokratů lobbuje za Bidena. Je starý, ale silný, říká osmdesátník Sanders

Když se demokraté podle slov Sanderse sjednotí a nenechají se „rozptýlit“, Biden podle něj vyhraje.

„Ano, vím to. Pan Biden je starý, náchylný k přešlapům, chodí strnule a měl katastrofální debatu s panem Trumpem. Ale vím i něco jiného: Prezidentské volby nejsou diskuzní soutěží. Nestojí a nepadají na 90minutové debatě,“ napsal o 81letém prezidentovi ještě o rok starší senátor v komentáři v deníku The New York Times.

„Dost! Pan Biden možná není ideální kandidát, ale bude kandidátem a měl by jím být,“ pokračoval Sanders, který je lídrem levicového křídla demokratů.

Jeho vyjádření navazuje na nevídanou polemiku uvnitř strany, která se čtyři měsíce před volbami potýká se složitou otázkou, zda by měl Biden z boje o znovuzvolení odstoupit.

Bouři spustily problémy nejstaršího prezidenta v dějinách USA při předvolební debatě s Trumpem, která rozvířila obavy ohledně jeho způsobilosti k výkonu funkce a schopnosti vést úspěšnou kampaň.

Zachrání levicový Sanders Bidena?

Pro Bidena je Sandersovo vyjádření vítané poté, co jej skoro dvě desítky demokratů z Kongresu veřejně vyzvaly, aby kandidaturu přenechal někomu jinému. Prezident zároveň čelí tlaku od sponzorů kampaně, zatímco někteří lídři strany k věci nezaujali jasné stanovisko. Biden trvá na tom, že jej stáří ve výkonu funkce neomezuje a výzvy k odstoupení z kampaně odmítá.

Podle Sanderse se Bidenův výkon v televizní debatě s Trumpem stal terčem „obsesivního zájmu“ médií, k nimž se „bohužel“ připojili mnozí demokraté. Když se ale soustředí na programové otázky a nenechají se „rozdělit a rozptýlit“, Biden v listopadu vyhraje, uvádí dlouholetý senátor za stát Vermont.

V komentáři také staví současného šéfa Bílého domu do kontrastu s jeho předchůdcem Trumpem, kterého označuje za demagoga a patologického lháře. Sanders poznamenal, že republikánský lídr byl nedávno uznán vinným ze 34 zločinů a loni jej jiná soudní porota označila za pachatele sexuálního napadení. Trump „útočí“ na americkou demokracii, je přesvědčen senátor.

Sanders v roce 2020 bojoval s Bidenem o nominaci demokratů na prezidenta, po jeho vítězství se však stal klíčovým spojencem hlavy státu v Kongresu, byť dává najevo nesouhlas s Bidenem například v otázce zdravotního pojištění nebo v poslední době především ohledně podpory Izraele v době jeho tažení v Pásmu Gazy.

Tyto neshody v sobotu Sanders připomenul, zároveň ale Bidena označil za „nejefektivnějšího prezidenta v moderních dějinách naší země“ a za „nejsilnějšího kandidáta pro souboj s Donaldem Trumpem“.

Podle Sanderse prezidentovi ke znovuzvolení nestačí jen hájit své dosavadní působení. „Musí předložit a bojovat za odvážnou agendu, která reaguje na potřeby drtivé většiny našeho lidu,“ apeloval senátor.