Vyhrál bych, řekl Biden k volbám, v nichž by se přece jen střetl s Trumpem

Po prohře viceprezidentky Kamaly Harrisové s Trumpem se vysoce postavení členové Demokratické strany, například bývalá předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, vyjádřili, že demokraté mohli ve volbách dopadnout lépe, kdyby Biden z voleb odstoupil dříve.

Na základě průzkumů si je Biden však prý jistý, že kdyby se listopadových voleb zúčastnil, vyhrál by je on. Větší problém pro něho však prý byl, zda by zvládl být prezidentem v tak pokročilém věku. V exkluzivním rozhovoru pro USA Today americký prezident připustil, že jeho věk a výdrž na další čtyři roky by mohly být výzvou. „Zatím je to dobré,“ řekl dvaaosmdesátiletý prezident. „Ale kdo ví, jak na tom budu, až mi bude 86 let,“ dodal.

Biden uvedl, že během setkání s Trumpem po prezidentských volbách jasně vysvětlil svému sokovi, že „vracet se k vyřizování účtů“ by nebylo v jeho zájmu. Trump podle něj nijak neprotestoval, pouze naslouchal.

Podle amerického deníku Biden přemýšlí i nad možností předběžné milosti pro své politické protivníky, včetně republikánské exposlankyně Liz Cheneyové a bývalého představitele ve zdravotnictví Anthonyho Fauciho. Nejen těm hrozí, že se jim bude Trum mstít za to, že proti němu v předvolební kampani vystupovali.

V rozhovoru obhajoval i své kontroverzní rozhodnutí udělit plnou milost synovi Hunterovi, jenž čelil obviněním z daňových úniků a nezákonného nákupu zbraně. Ten prý, i když s jistým zpožděním, daňové povinnosti splnil. „Ale šlo o to, že za to ještě nikdo nebyl souzen. Nikdo,“ tvrdil Biden.

Začátkem měsíce Biden omilostnil 39 Američanů a zmírnil tresty téměř 1500 lidem. Tyto milosti, propagované Bílým domem jako největší akt prezidentské milosti za jediný den, následovaly po Bidenově kroku omilostnit právě Huntera.