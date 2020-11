Joe Biden je novým prezidentem USA, uvedla americká média. Volby zdaleka nejsou u konce, reaguje Trump

Biden bude 46. šestou hlavou státu v amerických dějinách a zároveň nejstarším nastupujícím prezidentem v historii USA.

Většina velkých amerických médií v sobotu ráno Bidenovi přisuzovala 253 hlasů tzv. volitelů, které v americkém volebním systému rozhodují o vítězi. Na celkový triumf je zapotřebí minimálně 270 volitelských hlasů, přičemž za vítězství v Pensylvánii si jich Biden připsal 20.

V okamžiku, kdy média ohlásila verdikt ohledně výsledku v klíčovém severovýchodním státě a tedy i v celém souboji o Bílý dům, bylo v Pensylvánii sečteno 98 procent odhadovaného počtu odevzdaných hlasů. Biden měl v neúplných výsledcích navrch o půl procentního bodu, což odpovídalo více než 30 000 hlasů. Jeho náskok se s postupujícím časem zvyšoval.

Úspěch demokratů v letošní prezidentské volbě přináší vícero historických milníků. Biden se ve věku 77 let stal nejstarším vítězem v dějinách volby hlavy státu v USA. Do Bílého domu s ním půjde jako viceprezidentka dosavadní senátorka Kamala Harrisová, která se stává první ženou v dané funkci.



Joe Biden uvedl na Twitteru, že je mu ctí, že ho Američané zvolili, aby vedl USA. Je před ním těžká práce, ale bude prezidentem všech Američanů.



America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8