Pět demokratů na čekané. Kdo by mohl nahradit Joea Bidena v boji o Bílý dům?

Nejprve zopakujme pár základních faktů. Joe Biden působil v debatě proti Trumpovi skutečně zmateně, špatně formuloval, mluvil chraplavým hlasem a některé jeho věty vůbec nedávaly smysl. Bleskový průzkum pořádající stanice CNN, provedený vzápětí po skončení přenosu mezi vzorkem diváků, vyzněl v poměru 67:33 pro Trumpa.

Debata tak výrazně přiživila dosavadní spekulace o prezidentově chatrném zdraví a jeho mentálních a fyzických schopnostech vykonávat nejvyšší úřad po další čtyři roky.

V následujících dnech vyzvala část demokratických stratégů a politiků i některá spřízněná média včetně The New York Times prezidenta k odstoupení z volebního klání. Ten to však záhy rázně odmítl.

Prezidentské volby v USA proběhnou 5. listopadu, tedy za čtyři měsíce. Joe Biden zatím nemá statut oficiálního kandidáta své strany, až doposud se to ale považovalo za pouhou formalitu: stranickými primárkami prošel bez zakolísání i bez vážnějšího soupeře.

Tzv. demokratický konvent, který jej oficiálně vyšle do boje o Bílý dům stranického kandidáta, proběhne 19. až 22. srpna v Chicagu. Volitelé z jednotlivých federálních států sice nejsou zásadně zavázáni volit pro vítěze, který vzešel z primárek v jejich státě, za normálních okolností by ale konvent byl stejně formalitou a Bidena by schválil.

Odstoupí Biden sám?

Teď jsou ale všechny jistoty pryč. Až na jednu: pokud by Demokratická strana skutečně měla vyslat do voleb jiného kandidáta, muselo by to proběhnout tak, že by z boje odstoupil Joe Biden sám. Možná po nátlaku svých poradců či po konzultaci s rodinou, ale prohlášení o odstoupení by musel přednést pouze a jedině on. V takovém případě by velmi záleželo, zda by označil nějakého svého favorita. Na konventu v srpnu by pak nejspíš proběhla bezprecedentní volná soutěž „kdo s koho“.

Bidenovi je 81 let, jeho pravděpodobný soupeř Trump je jen o 3 a půl roku mladší.

O kom se tedy nejvíce mluví jako o možné náhradě za Bidena?

1) Kamala Harrisová (*1964)

Bidenova viceprezidentka, dcera jamajsko-indických rodičů a původní profesí právnička, by se zdála nejlogičtější volbou. Jenže! Bývalá kalifornská senátorka se po celou dobu viceprezidentského mandátu tak trochu „hledá“ – nejvíc o ní bylo slyšet v souvislosti s bojem o tzv. reprodukční práva žen – a je málo viditelná. Diskvalifikuje ji fakt, že mezi voliči má velmi nízkou podporu.

2) Gavin Newsom (*1967)

Současný guvernér Kalifornie a někdejší sanfranciský starosta patří mezi neochvějné Bidenovy zastánce. Jde o zkušeného politického stratéga a dobrého řečníka, o němž se již delší dobu hovoří jako o možném „koni“ demokratů do prezidentských voleb v roce 2028. Newsom je zvyklý na slovní souboje s prominentními republikány a dokáže je dobře zasáhnout.

Také on má ale slabší stránky: Kalifornii se pod jeho vedením nijak zvlášť nedařilo, bezdomovectví se rozrostlo do nebývalých výšin stejně jako ceny nemovitostí a nájmů. A oponenti poukazují na jeho styky s podezřelými lobbisty.

3) Gretchen Whitmerová (*1971)

Dvojnásobná guvernérka Michiganu je ambiciózní žena, která dlouho dává najevo, že zájem o vysoké posty jí není cizí. Také o ní se v minulosti hovořilo jako o možné demokratické nominantce do prezidentských voleb 2028. Jejímu stranickému vzestupu paradoxně pomohla poznámka Donalda Trumpa, který ji v jednom projevu označil za „tu ženskou z Michiganu“.

Whitmerová často prosazuje tzv. progresivní agendu, zasazovala se mj. o ukončení zákazu potratů v jejím domovském státě. Hodně se angažuje v otázce zdravotnictví.

4) Jay Robert Pritzker (*1965)

Traduje se, že jestli některý z demokratů opravdu dokáže Donalda Trumpa urazit, tak je to on. Dědic hotelového impéria Hyatt a miliardář Pritzker, původem z Chicaga, slouží v současnosti jako guvernér státu Illinois. Pečlivě drží stranickou linii a dokáže věci dotahovat do konce.

Kombinace břitkého jazyka a obrovského jmění, které se nezdráhal použít na podporu svých minulých politických kampaní, staví Pritzkera na žebříček možných Bidenových nástupců hodně vysoko.

5) Josh Shapiro (*1973)

Nejmladší z „horkých nástupců“, současný pennsylvánský guvernér, má vlastnosti rozeného vůdce a současně dokáže trpělivě hledat dohody i se svými politickými oponenty. V průzkumech veřejného mínění se pravidelně umísťuje na nejvyšších příčkách.

Na škodu mu může být jeho neochvějná podpora Izraele v současné válce na Blízkém východě (Shapiro je židovského původu), což je v rozporu s názorem většiny demokratického elektorátu.