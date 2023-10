Joe Biden před odletem do Evropy. | foto: Profimedia.cz

Analýza

Demokratická vláda v USA v minulých letech koketovala s islamistickým režimem v Íránu, jenž je hlavním sponzorem palestinských radikálů. Teď by se jí to mohlo vymstít, a to zejména vzhledem k blížícím se prezidentským volbám.