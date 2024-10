Americké deepfake eso v rukách Putina. Tepe do Západu a sledují ho miliony lidí

Pro kampaň Kamaly Harrisové a Tima Walze to měla být velká rána. V krátkém videu se nejmenovaný muž svěřuje, že demokratický kandidát na viceprezidenta ho během jeho studií sexuálně obtěžoval. Takřka vše sedělo, muž na zmiňované škole studoval v době, kdy tam Walz přednášel. V krátkém klipu působí věrohodně. Jenže se později ukázalo, že Walz ho nikdy neučil a o žádném obtěžování nemůže být řeč.

Deepfake video bylo jedním z mnoha děl amerického propagandisty ve službách Kremlu Johna Marka Dougana. O jeho napojení na ruskou vojenskou zpravodajskou službu GRU poprvé informoval americký list The Washington Post na základě obsáhlé zprávy evropských i amerických tajných služeb. Douganovou spojkou u GRU je muž s krycím jménem Jurij Koroševskyj, pravým jménem Korošenko, který slouží v jednotce s kódovým označením 29155. Ta se zaměřuje na sabotáže, ovlivňování voleb a kybernetické útoky proti západním mocnostem.

Jde o velmi plodnou spolupráci, jen od září loňského roku články a videa s Douganovým podpisem vygenerovaly desítky milionů zhlédnutí, uvádí McKenzie Sadeghiová z organizace NewsGuard, která monitoruje dezinformační weby. „V porovnání s ostatními dezinformačními kampaněmi je patrné, že Dougan velmi dobře chápe, co bude u západního publika fungovat. Je mnohem efektivnější,“ vysvětluje.

Američan spolupracuje i s významnými osobnostmi prokremelské propagandy. Peníze čerpá mimo jiné z Centra pro geopolitickou expertizu, jehož zakladatelem je Alexandr Dugin, krajně pravicový ideolog a hybná síla ruské invaze na Ukrajinu. Dougan zde komunikuje přímo s ředitelem centra Valerijem Korovinem, držitelem vyznamenání za službu vlasti za „plnění speciálních úkolů“.

Propaganda financovaná Kremlem

Dougan s finančním zajištěním v zádech během pár měsíců rozjel několik webů zaměřených na publikaci propagandistických zpráv, například DC Weekly, Chicago Chronicle a Atlanta Observer. Hojně využívá obrázky a videa vytvořené umělou inteligencí, v posledních týdnech cílí primárně na Harrisovou. V druhé polovině srpna zveřejnil například vygenerovanou nahrávku Baracka Obamy, ve které naznačuje, že červencový pokus o atentát na Donalda Trumpa zosnovali demokraté.

Dougan napojení na prokremelské struktury odmítá, prý pracuje zcela nezávisle. „Nikdo mi za to, co dělám, peníze neposílá,“ brání se. Podle svých slov pracuje pro nejmenovanou IT firmu a všechny materiály, jež na něj nasbíraly tajné služby, jsou podle něj podvrh. „Řeknu vám to takhle, kdybych teoreticky ty webové stránky spravoval, bojoval bych tak proti Západu jen jeho vlastními zbraněmi. Protože oni lžou úplně o všem,“ uvedl v telefonickém rozhovoru s The Washington Post.

Jeho cesta do područí ruských tajných služeb začala plíživě už na sklonku minulého tisíciletí. Mezi lety 1996 a 1998 sloužil v americké armádě. Tu opouštěl s hodností desátníka, nikdy se nedostal do terénu a bez bližších detailů byl ze služby propuštěn. Jeho další kroky vedly na Floridu, kde ve městě Palm Beach sloužil coby zástupce šerifa. O hvězdnou kariéru nešlo, za tři roky nasbíral jedenáct kázeňských přestupků včetně neadekvátního použití pepřového spreje ve službě, píše lokální list Palm Beach Post. Po přeložení na obdobnou pozici na jedné ze služeben ve státě Maine se dočkal obvinění z „nevhodného sexuálního chování“ a byl opět propuštěn.

Vrátil se na Floridu, kde založil webové stránky PBSOTalk. Středobodem jeho práce bylo očerňování kanceláře šerifa v Palm Beach, později rozkrýval údajnou korupci v policejních řadách. V roce 2016 zveřejnil tajné materiály ohledně tisíců policistů, federálních agentů a soudců. FBI u něj při domovní prohlídce zajistila tajné dokumenty a obvinila ho z 21 přečinů včetně nelegálního odposlouchávání.

Dougan na soud nečekal a uprchl do Moskvy. Na sociálních sítích si pochvaloval, že město v minulosti navštívil opakovaně díky „pletkám s jednou hezkou Ruskou“. Není jisté, kdy a jak se o něj začala zajímat GRU, bylo však jen otázkou času, než ruští propagandisté využijí jeho zkušeností od policie i publikace třaskavých zpráv na jeho dezinformačním serveru. Udělení azylu v roce 2017 bylo začátkem oboustranně výhodné spolupráce.

Pohádka o amerických laboratořích

Dva roky před invazí Ruska na Ukrajinu Korovin v dopise adresovaném ministerstvu obrany přednesl obsáhlý plán na „internetovou válku proti Spojeným státům vedenou přímo na jejich území“. Desítky dokumentů, které unikly z Korovinova centra, ukazují, že ruský propagandista spolupracoval s mnoha západními novináři, na výplatní pásce byl i Dougan. V březnu 2021 Korovin Američanovi přislíbil veškerou potřebnou podporu.

Rozkazy vždy přicházely od Korošenka, Korovin je následně předával svým „operativcům“. „Do hodiny chci mít venku zprávu, že naši vojáci na našem území zabili ukrajinské žoldáky,“ diktoval si například. Dougan se tehdy podle odposlechů cítil pod tlakem, do vlasti se vrátit nemohl kvůli hrozícímu soudu, v Rusku měl stále pouze azyl. Situace se změnila až s udělením občanství v létě loňského roku.

Definitivně si důvěru Kremlu vydobyl před invazí. Dougan tehdy coby „nezávislý“ reportér vycestoval na Ukrajinu a na svém youtubovém kanále přinášel smyšlené reportáže o tom, jak zde Spojené státy provozují laboratoře na výrobu chemických zbraní. Po vstupu ruských vojsk na Ukrajinu přišel s nápadem, že by mohl pomoci i na bojišti. Korovinovi navrhl, že by využil svých zkušeností z armády a rád by trénoval nové brance. Korovin mu srdečně odpověděl, že Rusku poslouží mnohem lépe svými reportážemi.

V létě 2022 proto zamířil do mariupolského Azovstalu, který byl cílem masivního ruského bombardování. V reportáži zveřejněné na krajně pravicovém webu American TV obvinil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že může za smrt tisíců civilistů. „Zradil svou zem kvůli americkým pánům,“ prohlásil. Destrukci města měli podle něj na svědomí výhradně ukrajinští vojáci. V Rusku propagandisté video použili s dodatkem, že o „ukrajinských zvěrstvech už informují i západní média“.

Oslavovanou reportáž s ním točila i Duginova dcera Darja, která ukrajinské letectvo obvinila z „kobercového bombardování svých vlastních lidí“. Duginová o pár měsíců později zemřela při výbuchu bomby v autě nedaleko Moskvy. Dougan na ni vzpomíná jako na „milého člověka“ a podobně jako Dugin se ve smutečním projevu neopomněl opřít do západních mocností, které „by neměly diktovat ostatním zemím svůj pohled na svět“.

Umělá inteligence a virální senzace

Od poloviny loňského roku publikuje Dougan převážně na webu DC Weekly. Prvním virálním hitem se v říjnu stal článek o Oleně Zelenské, která si při své návštěvě New Yorku údajně zakoupila šperky značky Cartier v hodnotě 1,1 milionu dolarů. Článek se opíral o smyšlený rozhovor s tehdejší pracovnicí inkriminovaného obchodu, již experti na dezinformace o pár týdnů později identifikovali jako studentku z Petrohradu. Douganův článek přitom použila řada republikánů jako argument pro zastavení finanční i zbrojní pomoci Ukrajině.

Letos na jaře narazil na první problémy, několik jeho serverů americká administrativa kvůli šíření propagandy zablokovala. Pro DC Weekly musel najít novou doménu. Korovinovi proto přednesl ambiciózní plán na založení nového serveru, který by dokázal sám generovat obsah vytvořený pomocí umělé inteligence nezávislé na západních technologiích.

A nová taktika, zdá se, funguje. Dougan zakládá desítky stránek po celém světě, mimo jiné na Islandu. V květnu letošního roku jejich publikum čítalo asi čtyřicet milionů lidí, v říjnu čísla narostla na 64 milionů. Aktuálně cílí takřka výhradně na téma amerických prezidentských voleb. Ty podle posledních průzkumů budou extrémně těsné – i sebemenší zásah může ovlivnit jejich výsledek. Kdo v Bílém domě by byl pro Vladimira Putina snesitelnější? Sám, prý v žertu, podpořil Harrisovou. Trump se však netají obdivem k ruskému vladaři a je zřejmé, že by pro něj byl mnohem lepší variantou.