Johnson: Do konce května budeme testovat 200 tisíc lidí denně, poté možná ještě víc

Londýn Británie chce do konce května testovat na koronavirus 200 000 lidí denně. V parlamentu to ve středu oznámil premiér Boris Johnson, který otázkám poslanců čelil poprvé od doby, co se zotavil z covidu-19. V neděli Johnson hodlá veřejnosti představit plán postupného rušení opatření, které vláda přijala v boji s pandemií covidu-19.

„Provádíme kolem 100 000 testů denně, ale ambicí je samozřejmě dostat se na 200 000 denně do konce tohoto měsíce a potom ještě výš,“ řekl Johnson poslancům, z nichž jen část seděla v poslaneckých lavicích. Dolní sněmovna se kvůli pravidlům, která vyžadují dostatečné rozestupy mezi lidmi, změnila před časem v takzvaný hybridní parlament. Do zasedacího sálu může maximálně padesát zákonodárců, zbytek se jednání účastní prostřednictvím videokonference. Předák labouristů Keir Starmer, který se ve středu s Johnsonem ve své nové funkci střetl ve sněmovně poprvé, kvůli tempu testování vládu opět kritizoval. Kabinet sice na konci dubna dosáhl stanoveného cíle 100 000 testů denně, v prvních květnových dnech ovšem jejich počet opět klesl pod tuto hranici. Starmer vládu nepřímo obvinil z toho, že počet testovaných na konci dubna uměle navýšila, aby mohla prezentovat splnění svého cíle. Premiér Johnson řekl, že existoval scénář typu ‚smrt Stalina‘ pro případ jeho úmrtí Premiér také potvrdil, že ještě tento týden představí plán uvolňování restrikcí přijatých v boji s covidem-19. Původně měl veřejnost o strategii informovat již ve čtvrtek, nyní ale odložil svůj projev až na neděli. Některá omezení by podle premiéra mohla přestat platit již v pondělí. Podle listu The Times bude vládní strategie třístupňová. V první fázi by se měly otevřít menší obchody, v druhé nákupní centra. Až v poslední fázi se budou moci lidé vrátit do restaurací, hotelů a volnočasových středisek. Předseda vlády také řekl, že je příliš brzy na to, aby se srovnávaly bilance obětí v jednotlivých zemích světa. Británie se v pondělí stala podle oficiálních údajů zemí s největším počtem mrtvých s covidem-19 v Evropě, když překonala zatím první Itálii. Londýn nyní eviduje 29 427 mrtvých, italské úřady 29 315. Britská média ale upozorňují, že se údaje z různých zemí jen těžko porovnávají kvůli rozdílným metodikám. Británie zahrnuje do bilance i ta úmrtí, u nichž panuje jen podezření, že souviselo s koronavirem.