Co přinesl poslední den před přestávkou parlamentu? Johnson stále věří, že 31. října dojde k brexitu

Londýn/Dublin Bouřlivý vývoj na britské politické scéně pokračoval i v pondělí, tedy poslední den schůze parlamentu, po kterém zákonodárci na pět týdnů přeruší svou práci. Britská vláda utrpěla další hlasovací porážku a zároveň vstoupil v platnost zákon namířený proti jejímu plánu vyvést zemi 31. října z Evropské unie s brexitovou dohodou, či bez ní.

Premiér Boris Johnson přitom na návštěvě Dublinu vyjádřil přesvědčení, že Británie stále ještě může za 52 dní z EU vystoupit na základě dohody.

Johnson jednal se svým irským protějškem Leem Varadkarem, schůzka ale podle očekávání průlom v brexitových rozhovorech nepřinesla. Ve společném prohlášení zveřejněném po setkání obou premiérů se píše o přetrvávajících neshodách. „Chci najít dohodu, chci uzavřít dohodu,“ ujišťoval předtím Johnson na tiskové konferenci. Podle jeho mluvčího premiér do Dublinu přinesl návrhy na vyřešení sporu kolem takzvané irské pojistky.

Varadkar toto opatření, které má zajistit i po brexitu zachování volného režimu na hranicí mezi Irskou republikou a Severním Irskem, označil za klíčovou součást stávající „rozvodové“ dohody. Britská vláda požaduje její nahrazení alternativním mechanismem, podle Varadkara ale zatím zbytku EU konkrétní návrh nepředložila.

Váznoucí vyjednávání mezi Londýnem a Bruselem bylo jedním z důvodů, proč britský parlament minulý týden přijal návrh zákona o případném dalším odkladu brexitu. O ten bude muset Británie žádat, pokud po 19. říjnu stále nebudou ratifikovány podmínky odchodu z EU, nebo když britský parlament nedá souhlas k odchodu bez dohody. Zákon v pondělí potvrdila královna Alžběta II, čímž opatření dovršilo cestu legislativním procesem a vstoupilo v platnost.

Dolní komora parlamentu pak vládě připravila další nepříjemnost, když poměrem hlasů 311 ku 302 schválila usnesení požadující zveřejnění řady citlivých dokumentů. Jednak chtějí poslanci vidět veškeré aktuální vládní plány týkající se scénáře brexitu bez dohody, a dále korespondenci mezi vládními poradci týkající se rozhodnutí přerušit na několik týdnů zasedání parlamentu.

Toto nařízení bude uplatněno ihned po projednání agendy pondělní schůze Dolní sněmovny, která se zřejmě protáhne do brzkých ranních hodin. Zákonodárcům pak začnou prázdniny, které potrvají až do 14. října. Rozhodnutí zastavit fungování parlamentu bezprostředně před termínem brexitu vyvolalo značné pobouření, neboť bylo chápáno jako pokus vlády obejít parlament při realizaci brexitových plánů.

Vývoj však zmobilizoval odpůrce brexitu bez dohody a Johnson se nyní ocitá v hluboké defenzívě, neboť není schopen vyvolat předčasné volby, které by mohly obnovit ztracenou většinu konzervativců. Návrh na rozpuštění Dolní sněmovny už minulý týden nezískal potřebnou podporu dvou třetin poslanců a očekává se, že se tak nestane ani při nadcházejícím druhém hlasování na toto téma. To by mohlo přijít na řadu okolo 01:00 SELČ.