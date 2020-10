Johnson nařídil Manchesteru zpřísnit proticovidová opatření. Wales čeká dvoutýdenní plošná karanténa

Londýn Dalších šest milionů Britů se bude muset ode dneška řídit přísnějšími pravidly v boji s šířením koronaviru. V severoanglickém městě Manchesteru a jeho okolí začaly platit nové restrikce už o půlnoci, Wales zahájí v pátek večer více než dvoutýdenní plošnou karanténu, informovala britská média.

V metropolitní oblasti Manchesteru, který se dnes přesunul do nejvyšší kategorie britského výstražného systému, žije 2,8 milionu lidí. Zástupci regionu dlouho odmítali přijmout přísnější opatření, ústřední vláda premiéra Borise Johnsona jim je proto nakonec nařídila.



Kromě oblasti Manchesteru se do nejvyšší kategorie varovného systému už

dříve dostal Liverpool a okolí či hrabství Lancashire. V regionech spadajících do třetího stupně musí například zavřít hospody a bary, které neprodávají „vydatné jídlo“. Zavřená musí být také kasina či sázkové kanceláře. Omezené je shromažďování. Do postižených oblastí by lidé neměli přijíždět, ani z nich odjíždět.

V 18:00 místního času (19:00 SELČ) začne plošná karanténa ve Walesu, který má zhruba 3,1 milionu obyvatel. Trvat bude až do 9. listopadu. Zavřít se budou muset restaurace, hospody a další podniky vyjma těch, které jsou pro fungování země nezbytné. Do práce budou moci jen zaměstnanci klíčových oborů, například zdravotníci, policisté či hasiči. Uzavřít se budou muset i kostely a další modlitebny. Nižší stupně základních škol se otevřou po dvou týdnech.

V sobotu přejde do třetí kategorie restrikcí i severoanglické hrabství South Yorkshire, a celkem se tak bude muset v Británii s 67 miliony obyvatel nejpřísnějšími pravidly řídit přes sedm milionů lidí. Vláda premiéra Johnsona chce navíc jednat o přeřazení do nejvyšší kategorie i se zástupci Nottinghamu, Warringtonu a hrabství West Yorkshire.

Vlastní výstražný systém spojený s restrikcemi chce zveřejnit také Skotsko. V platnost má vstoupit 2. listopadu. Podle místní premiérky Nicoly Sturgeonové bude zhruba odpovídat anglickému systému, nebude mít ale tři, nýbrž pět stupňů. Nejvyšším z nich bude plošná uzávěra.



Jednotlivé části Spojeného království - Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko - si určují vlastní pravidla v boji s koronavirem, přičemž ve zdaleka nejlidnatější Anglii rozhoduje ústřední vláda v Londýně. V Británii se nákaza virem SARS-CoV-2 potvrdila už u více než 810 000 lidí. S covidem-19 zemřelo podle vládní statistiky přes 44 000 infikovaných.