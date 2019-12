Johnson přiznal jistou nervozitu, neboť i v cílové rovince se ‚může pořadí koní změnit‘

Londýn Předvolební boj v Británii směřuje do finiše a premiér Boris Johnson i přes značné vedení v průzkumech přiznal jistou nervozitu, neboť i v cílové rovince "se může pořadí koní změnit". Předseda vlády znovu čelil otázkám ohledně své brexitové dohody a připustil, že její zavedení by znamenalo kontroly zboží putujícího do Severního Irska ze zbytku Británie. I o tom, zda Johnsonova brexitová dohoda bude nakonec přijata, budou Britové rozhodovat už za čtyři dny.

Britský premiér se mnohokrát nechal slyšet, že dojednané podmínky odchodu z Evropské unie nevytvoří hranici v Irském moři, ačkoli i jeho ministr pro brexit Stephen Barclay byl na konci října donucen přiznat, že dohoda zde zkomplikuje obchod v obou směrech.

Jak britští lídři v kampani lákají voliče

V neděli Johnson na stanici Sky News prohlásil, že kontroly mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království „v žádném případě“ nebudou, vzápětí ale dodal: „Jediné kontroly by byly v případech, kdy by něco přicházelo z Velké Británie přes Severní Irsko a pak pokračovalo do Irské republiky. Pak by mohly být kontroly při vstupu do Severního Irska.“

Podle zpravodajské společnosti BBC ale ani toto není přesný popis důsledků „rozvodové dohody“. „Dohoda o vystoupení uzavřená v říjnu znamená, že Severní Irsko zůstane s Irskou republikou součástí ‚jediné regulatorní zóny‘. Zóny v níž budou platit pravidla EU. (...) Výrobky živočišného původu z Velké Británie převážené do Severního Irska by byly těmto kontrolám vystaveny, ať už by zde měly zůstat, nebo by byly určeny k převozu do Irska,“ uvádí.

Dokončení odchodu z EU prostřednictvím připravené dohody je hlavním předvolebním slibem konzervativců. Dokument ministerstva financí, který tento týden unikl na veřejnost, přitom varuje před „silným narušením“ severoirské ekonomiky. Vládní strana si nicméně v průzkumech preferencí udržuje zhruba desetibodový náskok před opozičními labouristy a s ním i reálnou šanci na zisk parlamentní většiny.

„Vstoupili jsme do posledního furlongu (201 metrů) tohoto závodu a v něm se pochopitelně stále může pořadí koní změnit,“ komentoval situaci před čtvrtečními volbami Johnson. Připomněl při tom rok 2017, kdy konzervativci dlouho jasně vedli v průzkumech, nakonec jim ale většina v parlamentu těsně unikla. Na otázku, zda cítí nervozitu, odpověděl: „Samozřejmě, bojujeme o každý hlas.“

Corbyn vyzval příznivce labouristů, aby ‚jeli na doraz‘

Premiérův hlavní vyzyvatel a lídr labouristů Jeremy Corbyn v neděli vystoupil na univerzitě ve velšském Bangoru a především kritizoval politiku úsporných opatření z posledních let. „V roce 2010 bylo učiněno politické rozhodnutí. Mohli (konzervativci) investovat do budoucnosti. Místo toho se rozhodli šetřit kvůli přítomnosti a poškodit životní příležitosti jedné generace lidí po celém Spojeném království,“ prohlásil. Podle Corbyna se k prosperitě nelze „proškrtat“, nýbrž je třeba se k ní „proinvestovat“.

I opoziční předák vzkázal svým stoupencům, aby volby neměli za rozhodnuté a vyzval je, aby v posledních dnech kampaně „jeli na doraz“. „Mějte na paměti, kvůli čemu to děláte. Děláte to pro příští generaci. Děláte to proto, abyste změnili kurz dějin britské politiky,“ citovala Corbyna agentura AP.

Ačkoli podle detailních modelů konzervativci směřují k jasnému vítězství, analytici poukazují na to, že v desítkách volebních obvodů je rozložení sil velmi těsné a že počty nerozhodnutých voličů jsou mimořádné. Nevyzpytatelnost souboje zvyšuje i účast několika prominentních nezávislých kandidátů, kteří nedávno opustili Konzervativní stranu.

Na jejich podporu vystoupil mimo jiných bývalý konzervativní premiér John Major, který uvedl, že někdy je třeba nechat stranou „oddanost kmenu“ a volit „hlavou“. Odchod své země z EU při tom označil za nejhorší zahraničněpolitické rozhodnutí od svého narození. „Učiní naši zemi chudší a slabší. Nejvíce to pocítí ti, kdo mají nejméně,“ řekl.