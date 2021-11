Johnson s Bidenem bojují o zelené prvenství. Domácí situace však přeje spíše Londýnu

Může za to především politická realita v obou zemích. Zatímco v Británii existuje na přechodu na „zelenou“ ekonomiku nadstranická shoda, v USA je tento krok předmětem zásadního ideologického střetu mezi levicí a pravicí. Kvůli vyrovnaným silám v Senátu tak Joe Biden dosud nebyl schopen prosadit vůbec nic ze své ambiciózní agendy.



Teprve příští týden budou členové Kongresu hlasovat o návrhu rozpočtu, který má na klimatickou změnu vyčlenit 555 miliard dolarů (na 12,3 bilionu korun). Ty chce Bidenova administrativa vybrat mimo jiné prostřednictvím tzv. methanového poplatku neboli emisní povolenky na těžbu ropy.

Osud Bidenova rozpočtu je však stále nejistý, poněvadž mu svůj hlas dosud nepřislíbili ani všichni demokraté. Výhrady se objevují na obou stranách politického spektra – jednak u středových senátorů Joea Manchina a Kyrsten Sinemaové, ale i u krajně levicových poslanců, jako je Alexandra Ocasio-Cortezová a její spojenci.

Johnson na koni

Naopak britský premiér se může pochlubit komfortní většinou 80 křesel v dolní sněmovně. S klimatickou politikou souhlasí i opoziční labouristé a celkově mají politikové víc než hlasité krytí z Buckinghamského paláce – nástupce trůnu princ Charles je totiž známým klimatickým aktivistou.

Právě Charles dnes v Glasgow pronesl úvodní řeč, v níž nešel pro silná slova daleko. „Musíme se chovat, jako bychom byli ve válce,“ řekl mimo jiné kníže z Walesu. V sázce podle něj není jen budoucnost lidstva, ale celé přírody.

V předvečer summitu představila britská vláda svůj „zelený“ program. Stěžejní roli v něm mají hrát příbřežní větrné elektrárny. Těch už je podél britského pobřeží zhruba 30 – zejména v Severním moři. Do roku 2030 by jich ale mělo být čtyřikrát víc a celkově by měly disponovat instalovaným výkonem 40 gigawattů.

Dalším pilířem mají být investice do inovací, na kterých se chce číslo 10 Downing Street podílet mimo jiné s americkým miliardářem Billem Gatesem. Zakladatel Microsoftu už přislíbil 200 milionů dolarů, tedy zhruba 4,4 miliardy korun.

Zelení konzervativci

I na britské straně se dosud jedná o pouhý harmonogram, popřípadě příslib budoucích projektů. I to je ale o krok víc, než se dosud podařilo Bidenovi.

Johnsonovi nepochybně pomohlo, že britští konzervativci „zezelenali“ již před nějakou dobou – za premiérství Davida Camerona. Na pravém křídle jejich strany je to sice předmětem skepse i sarkastického humoru. Pokud ale světová ekonomika skutečně vykročí směrem, kterým by ji rád nasměřoval summit COP26, mohli by mít oproti ostatním nezanedbatelný náskok.