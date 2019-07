Johnsona čeká rekonstrukce vlády. Několik ministrů už podalo demisi

LONDÝN Nového britského premiéra Borise Johnsona jako první úkol po nástupu do funkce čeká rekonstrukce vlády, neboť už několik ministrů podalo demisi. Očekává se, že Johnson ještě ve středu oznámí alespoň některá jména nových ministrů.

Jako první ve středu rezignovali ministři financí Philip Hammond, spravedlnosti David Gauke a ministr pro mezinárodní rozvoj Rory Stewart, kteří tak učinili ještě před tím, než nyní již bývalá premiérka Theresa Mayová podala demisi do rukou královny Alžběty II.



Po Johnsonově jmenování premiérem ohlásili odchod ministryně obrany Penny Mordauntová, ministr mezinárodního obchodu Liam Fox, ministr obchodu a energetiky Greg Clark, ministr dopravy Chris Grayling a ministr školství Damian Hinds.

Nejistá je budoucnost také ministra zahraničí Jeremyho Hunta, který podle médií chce v úřadu zůstat, ale Johnson ho plánuje nahradit exministrem pro brexit Dominicem Raabem. Hunt byl Johnsonův sok ze souboje o vedení Konzervativní strany a tím i o premiérskou funkci. Spekuluje se také, že ministrem financí se po Hammondovi stane současný ministr vnitra Sajid Javid.

Jasno je podle Reuters o hlavním premiérově poradci, za kterého si Johnson vybral Dominica Cummingse, strůjce a šéfa úspěšné kampaně za odchod Británie z Evropské unie.

Johnsonovi pogratulovali Merkelová, Tusk i Putin

Novému britskému premiérovi Borisi Johnsonovi k dnešnímu nástupu do funkce pogratulovali německá kancléřka Angela Merkelová, předseda Evropské rady Donald Tusk či ruský prezident Vladimir Putin.



„Drahý Borisi, gratuluji ke jmenování. Těším se, až se setkáme a podrobně projednáme naši spolupráci,“ napsal Tusk na twitteru, kde zveřejnil také gratulační dopis, který Johnsonovi zaslal. Média Tuskův dopis považují za mimořádně krátký a stručný. Obsahuje jen dvě věty a je prakticky shodný s twitterovým vzkazem. Podle portálu The Guardian to spíše připomíná pokyn, aby se dostavil do Tuskovy pracovny. „Není pochyb o tom, kde je šéfem,“ poznamenal portál.

Merkelová v dopise, který její mluvčí zveřejnil na twitteru, připomíná, že Německo i Británii pojí svazky hlubokého přátelství a úzkého partnerství. „Jsme spojeni osobními vztahy mezi lidmi, ekonomickými vazbami mezi společnostmi, společnými závazky udržovat mezinárodní pořádek a naším společným evropským dědictvím,“ uvedla v dopise kancléřka.

Putin v gratulaci Johnsonovi popřál mnoho úspěchů v premiérské funkci a vyjádřil přání rozvinout vzájemné vztahy obou zemí, které poznamenala aféra loňské otravy bývalého ruského špiona Sergeje Skripala v anglickém městě Salisbury. Londýn z nasazení nervové látky obvinil Moskva, která to ale popřela.

„V zájmu našich zemí a lidí by bylo rozvinout vztahy v řadě oblastí,“ napsal šéf Kremlu novému britskému ministerskému předsedovi.

Johnsonova předchůdkyně Theresa Mayová, která dnes odstoupila, se poprvé od aféry setkala s Putinem letos na konci června na okraj summitu skupiny G20 v japonské Ósace. Po schůzce prohlásila, že normalizace vztahů nebude možná, dokud Moskva neukončí nezodpovědné a destabilizující aktivity.