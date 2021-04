Johnsonovy trable pokračují. Před volbami do zastupitelstev se objevilo hned několik premiérových kauz

Londýn Měla to být snadná jízda. Ještě před týdnem se zdálo, že britští konzervativci kráčí v květnových volbách do místních zastupitelstev ke snadnému vítězství. Nyní jim ale může výrazně uškodit fakt, že premiér Boris Johnson je ústředním bodem hned několika kontroverzních kauz.

Ve Spojeném království už si v současnosti můžete zajít do restaurace, posilovny či na fotbal a další rozvolňování proběhne v polovině května. Ve středu ráno pak britský deník The Times přinesl informaci o tom, že téměř 40 milionů Angličanů (dvě třetiny) již žije v oblasti s nulovým výskytem koronaviru.



Jenže pro konzervativce má tento nepopiratelný úspěch jednu vadu na kráse – jejich lídr premiér Boris Johnson je terčem hned několika kontroverzí, což ho již podle jednoho průzkumu stálo až pět procent preferencí. Zatím není jasné, jak moc to jeho straně ublíží na lokální úrovni, ale jedno je jisté – určitě jí to nijak nepřidá.

Kdo je ukecanou krysou?

Vše začalo minulý pátek, kdy premiér přes média obvinil svého bývalého hlavního poradce Dominica Cummingse, že je takzvanou „ukecanou krysou“ – tím, kdo v říjnu vynesl na veřejnost interní informaci o brzkém začátku celostátního lockdownu.

Jenže Cummings si to nenechal líbit a ministerskému předsedovi vyhlásil válku. Podle jeho blogového příspěvku onou ukecanou krysou není on, nýbrž Henry James – nejlepší přítel Johnsonovy snoubenky Carrie Symondsové, jenž mezitím povýšil na jednoho z premiérových nejbližších poradců. Johnson to navíc moc dobře ví a na podzim měl osobně zastavit vyšetřování celé věci, když zjistil, že stopy vedou do tak citlivých míst.

Dominic Cummings v tradiční vestě, džínech a nevyžehlené košili.

Cummings, kterého bývalý premiér David Cameron označil za „kariérního psychopata“, šel ještě dál. V neděli oznámil, že se chystá zveřejnit materiály, které ministerského předsedu usvědčí z toho, že je zodpovědný za životy desetitisíců lidí. Důvodem měl být fakt, že dlouhodobě ignoroval rady expertů i samotného Cummingse.

„Dominic si od všeho dělá kopie a zná všechny kostlivce ve skříni,“ uvedl pro nedělník The Sunday Times nejmenovaný zdroj z jeho okolí. „Tvrdě na ministerského předsedu na podzim tlačil, aby s restriktivními opatřeními přišel dřív.“

„Osudný“ byt

Podle zprávy bulvárního deníku Daily Mail měl tehdy Johnson pronést větu „Už žádné zas*ané lockdowny – ať se těla kupí po tisících.“ To se sice dosud nepotvrdilo, několik insiderů však prohlásilo, že premiér zcela určitě naznačoval, že by se měl koronaviru raději „dát volný průběh“ než znovu zavírat ekonomiku.

Vůbec nejzranitelnější však dosud pro Johnsona paradoxně bylo jiné, zdánlivě vedlejší Cummingsovo obvinění. Někdejší šedá eminence čísla 10 v Downing Street totiž tvrdí, že si měl premiér financovat nákladnou opravu osobního bytu z peněz politických dárců Konzervativní strany.

Johnson obvinění popřel. Opravu si údajně platil sám a stála ho „pouhých“ 58 tisíc liber (1,7 milionu korun). Dosud však nevyvrátil podezření, že do vlastní kapsy sáhl až poté, co se o kauzu začala zajímat média.

Zejména tuto kauzu v Británii vůbec neberou na lehkou váhu a volební komise ve středu spustila oficiální vyšetřování. Pokud se obvinění prokáže, konzervativci budou muset uhradit až 20 tisíc liber (600 tisíc korun). Politická ztráta však bude mít nesrovnatelně vyšší hodnotu.