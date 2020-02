Johnsonův poradce rezignoval. Spojoval inteligenci s rasou a navrhoval povinnou antikoncepci

Muž v Downing Street začal pracovat poté, co premiérův hlavní poradce Dominic Cummings zveřejnil výzvu, že do svého týmu shání podivíny se zvláštními schopnostmi.

Agentura AP v pondělí napsala, že Cummingsův nový podřízený Andrew Sabisky, který má magisterský titul v psychologii vzdělávání, v roce 2014 napsal, že „jedním ze způsobů, jak se vypořádat s problémem neplánovaných těhotenství, jenž stojí za vznikem věčné spodiny, by bylo zákonem vynucené dlouhodobé používání antikoncepce od nástupu puberty“. Jako vzor by podle něho mohly posloužit zákony týkající se očkování. Sabisky podle AP také naznačil, že černoši ve Spojených státech mají v průměru nižší inteligenční kvocient než běloši.

Mluvčí premiéra Johnsona se k roli Sabiského v Downing Street v pondělí odmítl vyjádřit, nechtěl ani říci, zda předseda vlády s názory tohoto poradce souhlasí.

And here are Sabisky's views on race and 'intellectual disabilities' (which have not yet been deleted) pic.twitter.com/KW07AVk3ql