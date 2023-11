V informační válce je Hamás úspěšný, říká expert. Jaký bude další vývoj konfliktu?

Lidovky.cz: Co dosavadní měsíc války ukázal?

Nejpřekvapivějším byl samotný začátek. To, že se Hamásu povedlo proniknout tak hluboko na izraelské území a že tam byl tak dlouho schopný operovat, aniž by na to izraelské ozbrojené bezpečnostní složky dokázaly jakkoliv zareagovat. Další scénář již byl relativně logický a očekávatelný. Od Izraelců dochází ke snaze o odplatu, dálkové ostřelování a podobně. Trošku překvapivé však je, jak dlouho celá situace trvá, aniž by izraelské ozbrojené síly fyzicky vstoupily do hlavního města Gazy, nikoliv pouze do Pásma Gazy.

Izraelci to slibují už minimálně dva týdny, ale jsou pod silným mezinárodním tlakem způsobeným i tím, že množství rukojmí, které Hamás od přepadení Izraele drží, má americké či západoevropské pasy. Izrael stále váhá i vzhledem k tomu, že vstup do hlavního města by představoval operaci extrémně náročnou na lidský personál a politicky by se dostal pod obrovský tlak. Mohl by ztratit prestiž v očích Západu a zůstal by významně poškozený zejména regionálně. Doposud relativně stabilní vazby by se začaly komplikovat a navázání nových by bylo nepředstavitelné.

Lidovky.cz: Jaký čekáte další vývoj?