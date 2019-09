Jourová se může stát místopředsedkyní Evropské komise. Do karet jí hraje regionální vyváženost

Česká eurokomisařka Věra Jourová by se měla stát místopředsedkyní Evropské komise (EK) pro demokracii, právní stát a základní práva. Server Politico už minulý týden napsal, že by měla mít tyto oblasti na starosti, o pozici místopředsedkyně však neinformoval. Informaci s odvoláním na své zdroje přinesly v pondělí Hospodářské noviny (HN).

Komise v čele s Němkou Ursulou von der Leyenovou má mít podle informací HN šest místopředsedů a dostat by se tak mělo i na českou eurokomisařku. List připomíná pět let starý případ, kdy Jourové v EK pod vedením Jeana-Clauda Junckera svěřili místo regionální politiky portfolio spravedlnosti, ochrany spotřebitele a rovnosti mužů a žen. Von der Leyenová se chystá posty v komisi zveřejnit v úterý.

Problematické by pro Jourovou mohly být vztahy s Polskem a Maďarskem. Nynější vedení EK totiž tyto členy Evropské unie viní z poškozování právního státu a to pak především v omezování nezávislosti soudců. Komisi už dal několikrát za pravdu i Soudní dvůr Evropské unie.

Von der Leyenová v pondělí schválila složení komise s tím, že se jí podařilo dosáhnout jednoho z cílů, což byla vyváženost mužů a žen (v komisi bude 13 žen a 14 mužů, pozn. red.). Dalším z cílů je i vyváženost regionální a i to může být jeden z důvodů, proč nabídnout místopředsednické křeslo právě Jourové. Místopředsedou z bývalého východního bloku by mohl být i dosavadní slovenský zástupce na místopředsednickém postu v EK Maroš Šefčovič. Nově by ale místo problematiky energetické unie mohl odpovídat za bezpečnostní otázky.

Případné portfolio právního státu pro českou eurokomisařku ocenil i předseda vlády Andrej Babiš, vyjádřil ovšem nejistotu. „Pokud by český komisař měl mít na starosti právní stát, tak by to byla obrovská důvěra. Já si myslím, že to tak nedopadne,“ řekl Babiš minulý týden v Budapešti na konferenci o demografii.

Funkční období Evropské komise trvá pět let, to nadcházející začíná 1. listopadu. V nové komisi bude pouze 26 komisařů, neboť Británie už kvůli plánovanému odchodu z EU kandidáta nenavrhla. Do konečné podoby týmu nové předsedkyně může ještě zasáhnout Evropský parlament (EP), až kandidáti absolvují slyšení ve výborech.