‚Jsem bohatší, než jste si mysleli.‘ Trump slíbil, že před volbami zveřejní finanční hlášení

Opozice, usilující o prosazení ústavní žaloby prezidenta kvůli takzvané ukrajinské kauze, vede proti Trumpovi boj hned na několika frontách. Jednou z nich jsou právě daňová přiznání, jejichž zveřejnění sice americké zákony prezidentům nenařizují, ale od dob Richarda Nixona je to v USA běžné. Trump se dosud hájil tím, že jeho majetek je auditován.



O zveřejnění daňových výkazů dlouhodobě usiluje hned několik výborů Sněmovny reprezentantů ovládané od loňských kongresových voleb demokraty. Vedle sněmovny se snaží k dokumentům pro berní úřady dostat také prokuratura státu New York. Její požadavek schválil soud, Trumpovo odvolání pak zamítl soud vyšší instance.

.....President before. What they are doing is not legal. But I’m clean, and when I release my financial statement (my decision) sometime prior to Election, it will only show one thing - that I am much richer than people even thought - And that is a good thing. Jobs, Jobs, Jobs!