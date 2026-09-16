Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Jsme připraveni dokončit práci, všechny z Gazy odsuneme, řekl izraelský ministr Kac

Autor: ,
  14:55aktualizováno  14:55
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Izraelský ministr obrany Jisrael Kac (19.dubna 2026)

Izraelský ministr obrany Jisrael Kac (19.dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

Pohled na trosky domů v severním cípu Gazy z dronu (19. ledna 2025)
Palestinci se koupou ve Středozemním moři u břehů města Gaza. (19. června 2026)
Izrael v noci letecky zaútočil na budovu ve čtvrti Sabra ve městě Gaza. Podle...
Následky izraelského útoku na Pásmo Gazy (6. července 2025)
49 fotografií
Izraelský ministr obrany Jisrael Kac řekl, že armáda je připravena „dokončit práci“ v Pásmu Gazy a následně odsunout celé dva miliony obyvatel z tohoto palestinského území. Izrael podniká v Pásmu Gazy rozsáhlou vojenskou operaci od října 2023, která následovala po útoku palestinského teroristického hnutí Hamás.

Ministr, který má ve zvyku vydávat podobná prohlášení, takto reagoval na výrok svého politického soupeře Ofera Vintera uprostřed volební kampaně před parlamentními volbami 27. října.

Vinter se totiž vysmíval úřadům, které v úterý oznámily, že byl zabit vysoce postavený velitel Hamásu v oblasti Rafahu na jihu Gazy. „Tři roky války, pět divizí bojujících v Gaze a v Rafahu je stále ještě velitel a brigáda (Hamásu)?“ položil řečnickou otázku tento kandidát nové pravicové strany.

Izrael už od začátku ofenzivy v říjnu 2023 vyklidil Rafah a 70 procent Gazy, reagoval Kac. Dohoda o příměří uzavřená pod záštitou USA loni v říjnu má podle něj neocenitelnou hodnotu pro všechny Izraelce, protože umožnila návrat posledních rukojmí zadržovaných v Gaze a představuje závazek Washingtonu odzbrojit islamistické hnutí ovládající palestinské území.

„Všichni jsme však pochopili, že k tomu nedojde. Armáda je připravena, jakmile přijde rozkaz, zlikvidovat Hamás a dokončit práci, abychom mohli také realizovat migrační plán,“ uvedl ministr v prohlášení.

Kac 2. září řekl, že Izrael má plány na odsun Palestinců z Pásma Gazy, ale že čeká, až Spojené státy vymyslí, kam je odvézt. Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee však o tři dny později řekl, že žádný plán na nucené vysídlení Palestinců neexistuje. Kac přitom tento plán popsal jako dobrovolný a tvrdil, že většina Palestinců chce odejít. Téměř všichni obyvatelé Gazy byli vysídleni v rámci tohoto území, které zpustošila válka.

Izraelská armáda podle ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy od počátku bojů zabila nejméně 73 110 Palestinců a dalších přibližně 173 600 osob zranila. Podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí tvořili civilisté.

Příměří dohodnuté v říjnu 2025 mezi Izraelem a Hamásem zastavilo válku, kterou řada lidskoprávních organizací i komise OSN označila za genocidu. Izrael, který obvinění z genocidy odmítá, nicméně opakovaně útočí na Gazu, kde tyto útoky od říjnové dohody zabily více než 1320 lidí. Izrael uvedl, že v daném období zemřelo v Gaze pět jeho vojáků a jeden civilista pracující pro armádu.

Válka v Izraeli

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.