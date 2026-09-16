Ministr, který má ve zvyku vydávat podobná prohlášení, takto reagoval na výrok svého politického soupeře Ofera Vintera uprostřed volební kampaně před parlamentními volbami 27. října.
Vinter se totiž vysmíval úřadům, které v úterý oznámily, že byl zabit vysoce postavený velitel Hamásu v oblasti Rafahu na jihu Gazy. „Tři roky války, pět divizí bojujících v Gaze a v Rafahu je stále ještě velitel a brigáda (Hamásu)?“ položil řečnickou otázku tento kandidát nové pravicové strany.
Izrael už od začátku ofenzivy v říjnu 2023 vyklidil Rafah a 70 procent Gazy, reagoval Kac. Dohoda o příměří uzavřená pod záštitou USA loni v říjnu má podle něj neocenitelnou hodnotu pro všechny Izraelce, protože umožnila návrat posledních rukojmí zadržovaných v Gaze a představuje závazek Washingtonu odzbrojit islamistické hnutí ovládající palestinské území.
„Všichni jsme však pochopili, že k tomu nedojde. Armáda je připravena, jakmile přijde rozkaz, zlikvidovat Hamás a dokončit práci, abychom mohli také realizovat migrační plán,“ uvedl ministr v prohlášení.
Kac 2. září řekl, že Izrael má plány na odsun Palestinců z Pásma Gazy, ale že čeká, až Spojené státy vymyslí, kam je odvézt. Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee však o tři dny později řekl, že žádný plán na nucené vysídlení Palestinců neexistuje. Kac přitom tento plán popsal jako dobrovolný a tvrdil, že většina Palestinců chce odejít. Téměř všichni obyvatelé Gazy byli vysídleni v rámci tohoto území, které zpustošila válka.
Izraelská armáda podle ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy od počátku bojů zabila nejméně 73 110 Palestinců a dalších přibližně 173 600 osob zranila. Podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí tvořili civilisté.
Příměří dohodnuté v říjnu 2025 mezi Izraelem a Hamásem zastavilo válku, kterou řada lidskoprávních organizací i komise OSN označila za genocidu. Izrael, který obvinění z genocidy odmítá, nicméně opakovaně útočí na Gazu, kde tyto útoky od říjnové dohody zabily více než 1320 lidí. Izrael uvedl, že v daném období zemřelo v Gaze pět jeho vojáků a jeden civilista pracující pro armádu.