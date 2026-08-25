„(Kyjevský) režim se samozřejmě snaží ideologicky destabilizovat situaci v naší zemi. To všechno jsou informační kachny, záměrně protlačované do médií,“ řekl televizi RTVI mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naposledy v neděli řekl novinářům, že připravovaná ruská mobilizace se pravděpodobně nebude týkat největších ruských měst, ale periferních oblastí.
„Nemyslím si ovšem, že to budou moci skrýt,“ řekl Zelenskyj, podle něhož Moskva chce letos zmobilizovat do války 300 tisíc mužů a další v příštím roce. „Cílem bylo půl milionu, ale nyní je jejich strategií pro rok 2026 dalších 300 tisíc lidí pro frontu,“ prohlásil Zelenskyj podle BBC News.
Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil „částečnou mobilizaci“ ještě v prvním roce války, 21. září 2022. Její ukončení úřady ohlásily na konci října téhož roku, ale oficiální prezidentův dekret o tom vydán nebyl. Ruské ministerstvo obrany plány na další mobilizaci opakovaně popřelo, připomněl ruský list Kommersant.
O potřebě mobilizace začali hovořit analytici v souvislosti se zpomalením postupu ruských vojsk a vysokými ztrátami, které podle ukrajinských odhadů už nestačí kompenzovat příliv dobrovolníků, zlákaných vysokými odměnami.
Zelenskyj minulý měsíc varoval, že Putin mobilizaci chystá proto, že za necelých sedm měsíců letošního roku ruská armáda přilákala 221 tisíc lidí, zatímco ztratila téměř 225 500 vojáků, včetně 131 tisíc zabitých. Ukrajinský prezident zároveň varoval před nasazením až 50 tisíc severokorejských vojáků na ruské straně.
Moskva podle odhadů západních zpravodajských služeb za více než čtyři roky války přišla o 1,4 milionu zabitých a zraněných vojáků. Evropští komentátoři nevylučují vyhlášení mobilizace po zářijových volbách v Rusku. Ruští prováleční blogeři odhadují, že by se tak mohlo stát v říjnu a do zbraně by mohlo být povoláno dokonce až 1,2 milionu mužů, napsal před časem portál The Moscow Times.