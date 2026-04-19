Strážníci si při hlídce všimli kolem půlnoci na neděli poničeného okna synagogy ve čtvrti Kenton. „Při bližším prozkoumání si všimli kouře uvnitř místnosti a stop, které naznačovaly, že do okna byla vhozena láhev s nějakým typem zápalné látky,“ uvedla policie v prohlášení. Případ vyšetřuje jako žhářství.
Napadený židovský chrám se nachází poblíž školy a dětského hřiště. Od nedělního rána oblast uzavřel rozsáhlý policejní kordon a na místě působili kriminalisté. Starosta Londýna Sadiq Khan uvedl, že policie v této oblasti posílila své kapacity.
Zástupkyně náměstka komisaře londýnské policie Vicki Evansová uvedla, že vyšetřovatelé jsou si v souvislosti se sérií útoků na cíle spojené s židovskou komunitou a perskojazyčné médium vědomi zpráv, které naznačují možné zapojení Íránu.
„Už dříve jsem hovořila o tom, že íránský režim používá kriminální prostředníky. My teď vyšetřujeme, zda tuto taktiku nevyužívá i v Londýně,“ uvedla Evansová. Lidé, kteří tyto útoky páchají, podle ní nemají často k dané věci žádný vztah a chtějí si pouze rychle vydělat peníze.
„Jsem znechucen nedávnými pokusy o antisemitské žhářské útoky v severním Londýně. Je to odporné, toto nebudeme tolerovat. Útoky na naši židovskou komunitu jsou útoky na Británii,“ uvedl Starmer.
Vrchní britský rabín Ephraim Mirvis označil noční pokus o žhářský útok na synagogu za zbabělý. „Pokračující kampaň násilí a zastrašování proti židovské komunitě v Británii nabírá na síle,“ doplnil v příspěvku na síti X.
Především na severozápadě hlavního města se v posledních týdnech odehrálo několik podobných incidentů. Ve čtvrti Golders Green zapálili na konci března útočníci čtyři sanitky dobrovolnické židovské organizace Hatzolah.
Tento týden se v noci na středu pachatelé pokusili o žhářský útok na synagogu ve čtvrti Finchley, ve čtvrtek pak policie oznámila, že zatkla tři lidi podezřelé z pokusu o žhářský útok na kanceláře perskojazyčné mediální organizace.
V pátek policie objevila poblíž izraelské ambasády v Londýně několik podezřelých předmětů včetně dvou nádob s práškem. V noci na sobotu pak ve čtvrti Hendon zapálil neznámý útočník plastové tašky před vchodem do budovy, kde dříve sídlila židovská charitativní organizace. Při útocích nikdo neutrpěl zranění.
Všechny útoky vyšetřuje kvůli možnému propojení protiteroristická jednotka londýnské policie, nejsou však podle ní považovány za teroristický čin.
K většině útoků včetně toho nejnovějšího se přihlásila islamistická organizace Harakat Asháb al-Jamín al-Islámíja (Islámské hnutí pravověrných společníků) napojená na Írán.