EU po Trumpově útoku na Venezuelu vyzývá ke klidu. Prohlášení nepodpořila jediná země

  21:10aktualizováno  21:10
Evropská unie po americké vojenské intervenci ve Venezuele vyzvala všechny zúčastněné strany ke klidu a zdrženlivosti, aby se předešlo další eskalaci napětí. Zároveň apeluje na hledání mírového a diplomatického řešení krize. Prohlášení evropské diplomatické služby, zveřejněné ve čtvrtek večer, podpořilo 26 členských států EU.

ilustrační snímek | foto: Reuters

Při útoku americké speciální síly zajaly a do USA převezly tamního autoritářského vládce Nicoláse Madura. „EU opakovaně uvedla, že Nicolás Maduro postrádá legitimitu demokraticky zvoleného prezidenta, a vyslovila se pro pokojný přechod k demokracii v zemi vedený Venezuelou a respektující její svrchovanost,“ stojí v prohlášení 26 zemí včetně Česka. Ve výčtu jako jediný z členských států unie chybí Maďarsko.

Prohlášení zdůrazňuje nutnost respektovat právo venezuelského lidu rozhodovat o své budoucnosti. „Respektování vůle venezuelského lidu zůstává pro Venezuelu jedinou cestou k obnovení demokracie a vyřešení současné krize,“ dodalo 26 států.

Členové EU dále připomněli nutnost dodržovat zásady mezinárodního práva a Chartu OSN za všech okolností. „Členové Rady bezpečnosti OSN mají zvláštní odpovědnost za dodržování těchto zásad, neboť jsou pilířem mezinárodní bezpečnostní architektury,“ stojí dále v prohlášení. USA patří mezi stálé členy Rady bezpečnosti, americký vojenský vpád do Venezuely byl podle řady pozorovatelů porušením mezinárodního práva.

EU zároveň podle dokumentu sdílí prioritu boje proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a obchodu s drogami, zároveň ale zdůrazňuje, že „tyto výzvy je třeba řešit prostřednictvím trvalé spolupráce při plném dodržování mezinárodního práva a zásad územní celistvosti a svrchovanosti“. Z prohlášení také vyplývá, že představitelé států EU jsou v kontaktu s USA i regionálními hráči.

Venezuelský nejvyšší soud pověřil viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, aby dočasně převzala prezidentské pravomoci. Soudci zatím neprohlásili Madura s konečnou platností za nepřítomného, což by vedlo k vyhlášení předčasných voleb do 30 dnů.

Americký prezident Donald Trump v sobotu bez podrobností naznačoval, že USA budou zemi dočasně řídit. Uvedl také, že chce ropným společnostem z USA dočasně ve Venezuele umožnit těžbu.

