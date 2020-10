K Putinovi dezinfekčním tunelem. Šéfa Kremlu chrání ‚bezvirová bublina‘

Moskva Rusové v srpnu překvapili celý svět zprávou, že jako první dosáhli vyrobení vakcíny proti nemoci covid-19. Ta se začíná od září distribuovat pro veřejné užití. Po celé zemi se děti dle vládního plánu vrátily do škol, dospělí do práce. Vakcína byla prezentována jako vítězství v boji s covidem. A zatímco ruské úřady nabádají k návratu k normálnímu životu, pro ruského prezidenta Vladimira Putina nic takového neplatí.

Federální ochranná služba Ruska (FSO), která má bezpečí hlavy velmoci na starosti, se kolem něj rozhodla vybudovat „bezvirovou bublinu“.



„Je přirozené, že pokud jde o hlavu státu, přicházejí na řadu zvláštní preventivní opatření,“ vysvětloval novinářům situaci Putinův mluvčí Dmitrij Peskov, který nedávno naznačil, že prezident Putin obnoví zahraniční cestování až poté, co dostane vakcínu Covid-19. Tou se, navzdory veškeré její mediální slávě, zatím očkovat nedal. Vakcinaci na důkaz bezpečnosti látky ale podstoupila například i jedna z jeho dcer.

Extrémní opatrnost je pochopitelná, Putinovi je 67 let, což ho řadí do rizikové skupiny v rámci onemocnění covid-19. Vliv ale může mít to, co kritici popisují jako paranoiu vypěstovanou během jeho bývalé kariéry u KGB. Minulý rok se například dostal na titulní stránky novin, když na summitu Skupiny G20 v Japonsku usrkával ze svého vlastního hrnečku, zatímco ostatní shromáždění světoví vůdci pili ze sklenic na víno, které zde dostali.

Setkání online nebo dva týdny karantény

Většinu schůzek s vládními úředníky nyní Putin pořádá prostřednictvím videokonferencí z místnosti v jeho předměstském moskevském sídle Novo-Ogaryovo, do kterého vede cesta skrze přenosný dezinfekční tunel chrlící hektolitry dezinfekční „mlhy“.

Novinář Andrej Kolesnikov pro deník The New York Times popsal, že guvernéři, podnikatelé i vyšší úředníci dostávají vcelku jednoduchý výběr: přijměte setkání prostřednictvím videohovoru, nebo kvůli osobnímu schůzce podstupte až dvoutýdenní karanténu. Osobní setkání podle Kolesnikova může mít výhodu – nedostatek kontaktu s lidmi možná Putina přiměje schůzku protáhnout.

Pravidla ale platí bez výjimky. Například v červnu, kdy se k Putinovi připojily desítky veteránů z druhé světové války na Rudém náměstí u příležitosti přeloženého 75. výročí vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem, museli senioři strávit dva týdny v karanténě v izolovaném lázeňském zařízení.

„Chodili jsme na procházky, pak jsme se nudili, pak jsme seděli a jen tak dýchali vzduch,“ sdělil stoletý veterán Lev Litvinov, který se nakonec vojenské přehlídky nemohl zúčastnit, neboť se po karanténě nastydl a místo po bok prezidenta zamířil do léčebny. „Vím jistě, že žádný novinář pracující pro tisk, včetně mě, neviděl prezidenta po všechny dny koronakrize,“ dodal Kolesnikov.

Putinův mluvčí Peskov také oznámil, že Putin stále udržuje osobní kontakty, avšak drží se pravidla o bezpečné vzdálenosti. Podle Kremlu se s prezidentem od dubna setkal vícekrát tváří v tvář pouze jeden člověk: Igor Sečin, bývalý důstojník KGB a Putinův blízký spolupracovník od 90. let. Nyní vede ruský státní ropný gigant Rosněfť. Prezidenta viděl jak v květnu, tak v srpnu.