Kaczyński obvinil Rusko z letecké tragédie u Smolenska. Důkazy prý předloží „velice brzy“

Delegace, složená z vysoce postavených představitelů polské politiky a armády, letěla v dubnu 2010 do Smolenska, aby v nedaleké Katyni uctila památku tisíců polských důstojníků, povražděných v sovětském zajetí. Letoun havaroval v husté mlze při přistávání na smolenském letišti. Následné vyšetřování odhalilo chyby posádky a podle polského názoru i dispečerů ruského letiště.



Neštěstí se stalo zlomovým okamžikem polské politiky: konzervativci v čele s Jaroslawem Kaczyńským obviňovali tehdejší liberální vládu z nedbalosti při přípravě návštěvy a nedostatečného vyšetřování. Rusko veškerou odpovědnost za katastrofu svalilo na Polsko, připomněla agentura AFP.



Opoziční média připomínají, že vláda PiS nedokázala od podzimu 2015, odkdy je u moci, předložit hodnověrné důkazy pro tvrzení, že letecké neštěstí bylo atentátem.



„Dnes víme, co se stalo. Máme odpovědi. Budou předloženy veřejnému mínění,“ řekl předseda polské vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) Kaczyński podle televize TVN 24 na shromáždění tisíců lidí k výročí katastrofy před prezidentským palácem ve Varšavě. „To je ta změna, o které jsem chtěl právě dnes, na 12. výročí katastrofy, na 12. výročí tohoto zločinu, hovořit,“ dodal.

„Mnoho z nás mělo v mysli a v srdcích velké pochyby. Velice mnoho lidí vědělo, že to není pravda, že celý příběh, který jsme slyšeli oficiálně, nemá s pravdou nic společného. Ale je velký rozdíl mezi mít předtuchu, dokonce být hluboce přesvědčen, a mít důkazy, mít vyčerpávající, důslednou odpověď na otázky, co vedlo k té tragédii,“ dodal.



V posledních třech letech došlo podle Kaczyńského k „velké změně“ při objasňování okolností katastrofy. A tato změna vyplývá nejen z kontextu doby, z války na Ukrajině a neslýchaných zločinů, které potvrzují, že „Rusko se nemění a ruský postkomunismus je stejně zločinný jako komunismus“.

Shromažďování důkazů trvalo roky

Za nesmírné obtížné označil shromáždění důkazů, které trvalo roky. „Dnes víme, co se stalo. Máme ty odpovědi. Máme tu odpověď, poprvé úplnou, důslednou, odpovídající na všechny otázky, a také ověřenou různými středisky, a to i mimo Polsko,“ prohlásil. „Řeč o tom bude v příštích dnech i týdnech. Bude to předloženo veřejnému mínění,“ dodal.

Zdůraznil, že jeho bratr Lech dokázal dělat politiku, křížící ruské plány, které dokázal rozšifrovat, popsat i předvídat. A měl odvahu pomoci Gruzii, válčící s Ruskem v srpnu 2008. V zájmu Polska i svobodné Evropy je podle Kaczyńského nutné nastolit otázku o odpovědnosti za zločin a „jak se má zacházet s těmi, kteří přijali rozhodnutí a ti, kteří je vykonali“, a to „jak tady v Polsku, ale především tam v Rusku“.



„Je to otázka, zda budeme nadále svobodní, anebo budeme žít pod hrozbou teroru teroristického, banditského státu,“ prohlásil a varoval, že to, co se děje na Ukrajině, se může dít i v Polsku, a nejen tam, ale i v Paříži, Berlíně a Římu.

Kaczyński vyzval k mobilizaci při obraně Ukrajiny

„Zbabělost a hloupost vždy prohrávají, a to v Moskvě dokážou využít,“ řekl a vyzval „celou svobodnou Evropu k velké mobilizaci při obraně Ukrajiny, při obraně svobody“. Součástí této obrany by bylo být i definitivní objasnění smolenské katastrofy a postavení všech pachatelů před soud. „To je cíl, který musíme splnit,“ zdůraznil.



Opoziční list Gazeta Wyborcza napsal v komentáři, že Kaczyński poprvé veřejně prohlásil, že má nezbytné důvody o smolenském „zločinu“ a smolenském „atentátu“, který se stal v „zájmu Moskvy“. Ačkoliv jméno ruského prezidenta Vladimira Putina během Kaczyńského projevu nezaznělo, všem je jasné, že měl na mysli ruského diktátora, když hovořil o postavení pachatelů před soud.



„Dnes všichni chtějí zúčtování s Putinem za genocidu, jakého se dopouští na Ukrajině. Kaczyński k válečným zločinům přidává Putinovi smolenský ‚zločin‘ a chce, aby se celá Evropa zmobolizovala a postavila Putina před soud. Kaczyński prostě využívá drama na Ukrajině, aby ukázal a potrestal ty, kteří podle jeho názoru zavinili katastrofu z 10. dubna 2010, při níž zahynul prezident Lech Kaczyński a 95 dalších lidí. Protože ten, kdo není s námi ve věci Smolenska, ten je s Putinem,“ napsal deník.