„Přísahám při Alláhovi.“ Kadyrov na videu tvrdí, že ledviny má v pořádku a neumírá

  10:55aktualizováno  10:55
Čečenský prezident Ramzan Kadyrov zveřejnil nové video, na kterém odmítá zprávy o tom, že trpí selháním ledvin, a tvrdí, že je zcela v pořádku. Reagoval tak na ukrajinské zprávy, že je na dialýze. Na jiném videu se vysmívá ukrajinským tajným službám.

„Přísahám při Alláhovi, nemám žádné problémy s ledvinami, slezinou ani žaludkem. Jediné, co nesnesu, je pepř, ale jinak jsem naprosto zdravý. A mám sílu,“ řekl Kadyrov na nově zveřejněném videu. Ruská agentura TASS poznamenává, že Kadyrov se nachází v horské vesnici Benoj, kde osobně řídil auto.

Čečenský prezident Ramzan Kadyrov (7. srpna 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin se setkal s čečenským vůdcem Ramzanem Kadyrovem. (7. května 2025)
Abú Zabí. Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov na návštěvě u šajcha Mansúra (2019)
Vladimir Putin osobně poblahopřál 17letému Adamu Kadyrovovi, který by mohl převzít vládu nad Čečenskem po svém „nevyléčitelně nemocném“ 48letém otci Ramzanu Kadyrovovi. (28. června 2025)
Čečenský vládce tak reagoval na zprávu ukrajinské agentury Ukrinform, která s odkazem na ukrajinskou rozvědku uvedla, že Kadyrov podstupuje dialýzu ledvin na soukromé klinice v Čečně. Ukrajinci naznačovali, že prezident je na pokraji smrti a Kreml už začal hledat jeho nástupce. Spekulace, že Kadyrov připravuje dynastické převzetí moci, ještě posílilo jmenování jeho dvacetiletého syna Achmata místopředsedou vlády.

Ruský nezávislý portál Novaja Gazeta na konci prosince uvedl, že Kadyrova náhle hospitalizovali v Moskvě. Podle portálu čečenský prezident od roku 2019 podstupuje pravidelná lékařská ošetření kvůli vážnému onemocnění slinivky břišní.

Bývalý místopředseda vlády a Kadyrovův synovec Ibrahim Zakrijev v úterý zveřejnil na svém Instagramu jiné video, na němž Kadyrov řídí auto v Grozném. „Zapomněl jsem říct, že nejsem v nemocnici. Ukrajinské tajné služby odvádí velmi špatnou práci,“ říká na něm Kadyrov, který se vysmívá zprávě o soukromé klinice, kde se údajně léčí kvůli selhání ledvin. „Ve skutečnosti jezdíme po městě,“ dodává čečenský vůdce.

Není jasné, kdy přesně video vzniklo. Agentura Nexta si všímá, že za okny vozidla je vidět zelená tráva a v rádiu zaznívá „ceny budou upraveny po novoročních svátcích“.

