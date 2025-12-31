Kadyrova náhle hospitalizovali v Moskvě. Někdy se nervově zhroutím, řekl nedávno

Kadyrova převezla sanitka převezla do Centrální klinické nemocnice, kde ho údajně dokonce resuscitovali. Zasedání, kterého se zúčastnili gubernátoři a zástupci všech ruských regionů, tak proběhlo bez něj.
Podle nejmenovaných zdrojů byl poté Kadyrov přepraven opět domů a už týden se neobjevil na veřejnosti.
Kadyrovovo zdraví se v posledních letech opakovaně dostává do zájmu médií. Novaja Gazeta uvedla, že od roku 2019 podstupuje pravidelná lékařská ošetření kvůli vážnému onemocnění slinivky břišní.
Od začátku loňského roku, kdy byl hospitalizován v soukromé klinice Aimedi v Grozném, se Kadyrovův stav nadále znatelně zhoršoval. Nepřímo to uznal během nedávného rozhovoru a prozradil, že si letos vzal pouze čtyři oficiální dovolené.
To je pro čečenského vůdce, uvyklého na nepravidelnou pracovní dobu a přísnou osobní kontrolu nad všemi správními úkony v regionu, neobvyklé. Když byl Kadyrov zdravý, mohl pracovat nepřetržitě a během novoročních svátků si vzal jen dva týdny volna. Letos jeho jediná „novoroční“ dovolená trvala téměř dva měsíce.
„Někdy se nervově hroutím,“ řekl nedávno. „Mám neustálý pocit napětí, jako by do mě šel elektrický proud.“ Tyto příznaky připisoval svým obavám o čečenské bojovníky sloužící na frontě na Ukrajině.