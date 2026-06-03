Muž se zabarikádoval s rukojmími v budově banky. Zastřelili ho agenti FBI

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  18:25
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Agenti Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) v kalifornském městě Bakersfield zastřelili muže, který držel rukojmí v budově, kde sídlí pobočka banky a školský úřad. Muž se v budově zabarikádoval v úterý odpoledne místního času. Držel jako rukojmí několik lidí. Dva z nich ještě ten den propustil po vyjednávání s úřady, informují o tom agentura AP a stanice CNN s odvoláním na policii.

Není zřejmé, kolik lidí celkem zadržoval. Všichni rukojmí jsou však nyní na svobodě a nikdo z nich nebyl zraněn, uvedlo místní policejní oddělení. Někteří z nich byli ve středu na místě v péči lékařů.

Agenti FBI zasahují v kalifornském městě Bakersfield, kde se muž zabarikádoval v budově s rukojmími. (2. června 2026)
Skupina agentů FBI, která zasahuje v kalifornském městě Bakersfield, kde se muž zabarikádoval v budově s rukojmími. (2. června 2026)
Skupina agentů FBI, která zasahuje v kalifornském městě Bakersfield, kde se muž zabarikádoval v budově s rukojmími. (2. června 2026)
Agenti FBI zasahují v kalifornském městě Bakersfield, kde se muž zabarikádoval v budově s rukojmími. (2. června 2026)
5 fotografií

Napjatá situace skončila po přibližně 12 hodinách od chvíle, kdy policie k pobočce banky Chase Bank v centru Bakersfieldu vyrazila poté, co tam byla nahlášena bomba. Evakuovány byly okolní budovy včetně radnice a centrály místní policie. Několik silnic bylo dočasně uzavřeno a policie varovala obyvatele, aby se k oblasti nepřibližovali.

Krizový tým policejního oddělení komunikoval s podezřelým přes telefon. Na místě byla jednotka rychlého nasazení SWAT, jednotka pro zneškodňování výbušnin nebo agenti FBI z týmu pro záchranu rukojmích.

Bakersfield v okresu Kern čítá přibližně 380 tisíc obyvatel. Město leží asi 180 kilometrů severozápadně od Los Angeles.

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Muž se zabarikádoval s rukojmími v budově banky. Zastřelili ho agenti FBI

Agenti FBI zasahují v kalifornském městě Bakersfield, kde se muž zabarikádoval...

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