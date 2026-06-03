Není zřejmé, kolik lidí celkem zadržoval. Všichni rukojmí jsou však nyní na svobodě a nikdo z nich nebyl zraněn, uvedlo místní policejní oddělení. Někteří z nich byli ve středu na místě v péči lékařů.
Napjatá situace skončila po přibližně 12 hodinách od chvíle, kdy policie k pobočce banky Chase Bank v centru Bakersfieldu vyrazila poté, co tam byla nahlášena bomba. Evakuovány byly okolní budovy včetně radnice a centrály místní policie. Několik silnic bylo dočasně uzavřeno a policie varovala obyvatele, aby se k oblasti nepřibližovali.
Krizový tým policejního oddělení komunikoval s podezřelým přes telefon. Na místě byla jednotka rychlého nasazení SWAT, jednotka pro zneškodňování výbušnin nebo agenti FBI z týmu pro záchranu rukojmích.
Bakersfield v okresu Kern čítá přibližně 380 tisíc obyvatel. Město leží asi 180 kilometrů severozápadně od Los Angeles.