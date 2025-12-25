Lijáky a povodně. Suchem trýzněná Kalifornie má nyní vody až moc

Kalifornii zasáhly bouřky a silné deště, které v některých regionech tohoto západoamerického pobřežního státu způsobily záplavy. Kalifornský guvernér Gavin Newsom vyhlásil stav nouze v šesti okresech včetně Los Angeles. Meteorologové ve čtvrtek očekávají další bouřky a lijáky, které by mohly způsobit v Kalifornii nejdeštivější Vánoce za poslední roky, napsala agentura AP.

V jižní Kalifornii v tomto ročním období obvykle spadne 1,3 až 2,5 centimetru srážek, ale tento týden by v mnoha oblastech mohlo napršet až 20 centimetrů, očekávají meteorologové. Mnoho ze zaplavených míst je v zónách, kde vegetaci zničily v létě lesní požáry a půda tak hůře absorbuje vodu.

Kalifornii zasáhly bouřky a silné deště, které v některých regionech tohoto západoamerického pobřežního státu způsobily záplavy. (25. prosince 2025)
Hasiči okresu San Bernardino vyprošťovali lidi z aut, které valící se voda a bláto zastavily na několika silnicích. I v další oblastech záchranáři pomáhali také lidem uvězněným v zatopených domech. V části pohoří Sierra Nevada bylo vydáno varování před lavinami.

