V jižní Kalifornii v tomto ročním období obvykle spadne 1,3 až 2,5 centimetru srážek, ale tento týden by v mnoha oblastech mohlo napršet až 20 centimetrů, očekávají meteorologové. Mnoho ze zaplavených míst je v zónách, kde vegetaci zničily v létě lesní požáry a půda tak hůře absorbuje vodu.
Hasiči okresu San Bernardino vyprošťovali lidi z aut, které valící se voda a bláto zastavily na několika silnicích. I v další oblastech záchranáři pomáhali také lidem uvězněným v zatopených domech. V části pohoří Sierra Nevada bylo vydáno varování před lavinami.