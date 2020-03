Kalifornská univerzita vyhodila 54 studentů, kteří protestovali proti cenám bydlení. Brání je i Sanders

Postgraduální studenti, kteří byli zároveň zaměstnanci univerzity, odmítli mimo jiné jako formu protestu od prosince zapisovat známky. Bylo jich za zimní semestr zhruba 12 000 známek. V únoru se pak jejich aktivita ještě rozšířila. Asistenti pedagogů i výzkumní pracovníci odmítli plnit své povinnosti, což vedlo k přerušení výuky některých předmětů či práce na výzkumech.

Studenti protestovali za úpravu opatření, které se týká jejich nákladů na bydlení. Podle by měli dostávat 1412 dolarů měsíčně jen na bydlení. Tuto částku podle svých slov „zoufale potřebují“ s ohledem na vzrůstající nedostatek bytů, které, pokud se pronajímají, jsou extrémně drahé. Většina studentů, kteří na univerzitách pracují, zaplatí padesát až sedmdesát procent svého platu jen za bydlení. Mnozí z nich bydlí ve sdílených bytech, jen aby vyšli s penězi, píše The Guardian.

„První, komu přišel dopis o ukončení pracovního poměru, byla matka samoživitelka, která naprostou většinu svého příjmu utratí za bydlení,“ uvedla Veronica Hamiltonová, která v ‚postgraduálu’ studuje třetím rokem psychologii. „Je to příšerné. Oni (vedení univerzity - pozn. red.) před námi strkají hlavu do země a odmítají změnit svůj postoj. Jsme v krizi a oni ani nechtějí vyjednávat o tom, jak se k tomuto problému postavit,“ dodala Hamiltonová.



Postgraduální studenti jsou zastupování společností United Auto Workers Local 2865, avšak ta v roce 2018 vyjednala smlouvu, která obsahuje klauzuli o tom, že studenti nebudou pořádat stávky. Podle The Guardian tak nynější stávka probíhá bez posvěcení příslušnými odbory.

Vedení univerzity právě tuto klauzuli uvedlo jako důvod, proč se studenty nehodlá vyjednávat. Nabídlo ale dva doplňkové programy, které budou stát zhruba sedm milionů dolarů za rok (asi 160 milionů korun). Jedním z nich bude roční příspěvek 2500 dolarů na bydlení pro lidi, kteří to opravdu potřebují. Studentům nabídne také možnost pětiletého financování bydlení.

Podle protestujících ale tyto programy nebudou na vyřešení jejich problémů stačit. Hamiltonová například uvedla, že platí 1800 dolarů (asi 41 000 korun) za ubytování v malém bytě asi čtyřicet minut cesty od kampusu. Byt sdílí s manželem, ten je momentálně bez práce a její příjem 2500 dolarů měsíčně tak sotva stačí na pokrytí všech výdajů za bydlení.

„Univerzita je k podobným výzvám empatická. Hlavně co se týká krize v oblasti bydlení a jejích dopadů na naše zaměstnance,“ uvedl Andrew Gordon, tiskový mluvčí šéfky Kalifornské univerzity Janet Napolitanové. Podle něj ale univerzita respektuje zmíněnou smlouvu, kterou podepsala s odbory. „Doufáme, že naši zaměstnanci udělají to samé,“ dodal Gordon.



„Asistenti pedagogů, kteří odmítají zapsat známky, případně dokonce učit, naprosto očividně porušují pracovní smlouvu,“ řekl Gordon s tím, že podobné chování je nefér k pregraduálním studentům a zároveň neposouvá debatu o problematice zvyšování ceny za bydlení dál.

This is disgraceful. All workers deserve the right to bargain and strike for better wages and benefits. To Janet Napolitano and @UCSC: stop this outrageous union busting and negotiate in good faith. https://t.co/oaQGTovOdW