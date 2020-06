Kalifornští demokraté chtějí odstranit Wayneovo jméno z letiště, důvodem je rasistické smýšlení

Los Angeles Kalifornští demokraté z okresu Orange County schválili rezoluci, která požaduje odstranit jméno herce Johna Waynea z názvu mezinárodního letiště a všechny další připomínky na něj. Důvodem je údajné Wayneho rasistické smýšlení, které signatáři dokládají hercovými výroky z jednoho rozhovoru pořízeného v 70. letech. Informovala o tom agentura AP.

Rezoluce odsuzuje Wayneho „rasistické a nesnášenlivé výroky“ z interview z roku 1971 a vyzývá úřady okresu, aby z mezinárodního letiště odstranily Wayneho jméno, sochu a další připomínky na něj. Letišti se má vrátit jeho původní název Letiště Orange County.



Signatáři rezoluci považují za „součást národního hnutí za účelem odstranit rasistické symboly a jména lidí, kteří vyznávali nadřazenost bílé rasy“.

Wayne, který natočil přes 170 filmů a patřil k největším filmovým hvězdám, zemřel v roce 1979. V rozhovoru s časopisem Playboy v roce 1971 řekl, že „věří v nadřazenost bělochů, dokud černoši nenabudou odpovědnosti, která jim zajistí vzdělání“.

„Myslím si, že do vedoucích míst a tam, kde se rozhoduje, by neměli být dosazováni nezodpovědní lidé. Necítím vinu za to, že před pěti nebo deseti generacemi byli tito lidé otroky,“ prohlásil.

K osudu severoamerických indiánů řekl, že nelituje jejich porobení. „Myslím, že jsme nepochybili, když jsme jim tuto nádhernou zemi vzali. Tato naše takzvaná krádež byla jen věc přežití. Hodně lidí potřebovalo pozemky a indiáni si je sobecky chtěli ponechat,“ řekl.

Wayneovi příznivci považují za nesprávné soudit herce za výroky tak starého data a v době, kdy se už sám nemůže obhajovat.

Současnou širokou debatu o rasismu, nepokoje a boření pomníků zastánců rasistických názorů v USA vyvolala květnová smrt černocha George Floyda při brutálním zásahu bělošského policisty.