Faktem ale je, že Královec alias Königsberg alias Kaliningrad, město, kde Kant strávil celý život, je dějištěm největšího vyhrocení situace mezi Moskvou a NATO. Litva začala uplatňovat sankce EU a do ruské exklávy mezi svým územím a Polskem, dvěma státy NATO, už nepouští z Ruska tranzitní vlaky s uhlím, kovy či stavebními materiály. Moskva to pokládá za útok a vyhrožuje. Je to poprvé za čtyři měsíce války, kdy ruské hrozby míří přímo na území NATO.