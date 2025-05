Svobodnou Evropu zachraňuje Brusel. Uvolní miliony, které jí sebrali Američani

O podporu financování rozhlasové stanice, která sídlí v Praze, aktivně usilovala Česká republika. Stanice má finanční problémy poté, co jí administrativa prezidenta Donalda Trumpa odebrala peníze dříve vyčleněné americkým Kongresem.

Nezávislá média jsou podle Kallasové potřeba více než kdy dříve.

„Proto jsem ráda, že mohu oznámit 5,5 milionu eur pro The European Endowment for Democracy, která podpoří práci Rádia Svobodná Evropa,“ uvedla Kallasová po skončení úterního jednání unijních ministrů zahraničí v Bruselu. „Jde o krátkodobé nouzové financování,“ dodala.

O podpoře RFE/RL hovořil před úterním jednáním v Bruselu i český ministr zahraničí Jan Lipavský, který téma přednesl i během odpolední diskuse se svými kolegy. „Situace je taková, že Rádio Svobodná Evropa hledá nějaký způsob, jak pokračovat ve svém fungování,“ uvedl Lipavský. Pro evropské země je podle něj důležité hovořit o zachování poslání této stanice.

„Pokud máme mediální instituci, kterou poslouchá deset procent Rusů, Bělorusů a Íránců, tak to pro nás smysl má, i pro naši vlastní bezpečnost, pro naši strategickou komunikaci,“ prohlásil český ministr. Právě i on ve svém vystoupení před ministry navrhl možné řešení financovat rozhlasovou stanici prostřednictvím nevládní organizace The European Endowment for Democracy (EED), která byla vytvořena v roce 2013 Evropskou unií a jejími členskými státy.