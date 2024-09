Jste marxistka, osočil Trump Harrisovou. V debatě mluvil o vraždách novorozeňat

Oba kandidáti si při příchodu překvapivě podali ruku. Televizní střet odstartovalo téma ekonomiky a nákladů na živobytí. Harrisová neodpověděla na otázku, zda se dnes lidé ve Spojených státech mají lépe než před čtyřmi lety, a místo toho hovořila o svých plánech na vybudování „ekonomiky příležitostí“.

„Byla jsem vychována jako dítě ze střední třídy, právě této společenské vrstvě chci pomoci. Chci jí dát naději, náklady na bydlení jsou strašně vysoké, chci snížit daňovou zátěž pro tyto lidi. Stejně tak hodlám pomoct malým podnikům. Můj oponent chce naopak snižovat daně velkým korporacím a zvýšit daně obyčejným Američanům a cla,“ prohlásila Harrisová.

Trump kontroval, že zvýšení daní v plánu nemá, a Harrisovou označil za marxistku. „Pro střední třídu byla vláda Bidena katastrofou,“ uvedl Trump. Následně přeskočil k tématu migrace a zopakoval, že do USA míří přistěhovalci z psychiatrických léčeben. Harrisová se při tom usmívala.

„Bavme se o tom, co nám Trump po své vládě zanechal, třeba největší nezaměstnanost v historii. Museli jsme uklízet bordel po Donaldu Trumpovi. Dnes tady uslyšíme hromadu lží a citací z Projektu 2025,“ míní Harrisová. Republikánský kandidát prohlásil, že s kontroverzním konzervativním projektem nemá nic společného.

V ekonomickém bloku se řešil rovněž plán Trumpa na zvýšení cla pro zboží z Číny. „Na cenu produktů pro obyčejné lidi to vůbec nedopadne. Trpět bude jenom Čína. Za mě nebyla žádná inflace, podívejte se, jak jsme na tom nyní,“ míní republikánský kandidát. Harrisová u většiny odpovědi svého soupeře vrtěla s úsměvem hlavou. „To není pravda,“ bylo z její strany slyšet i přes vypnuté mikrofony.

Vraždí už narozené děti, tvrdí Trump

Druhým citlivým tématem diskuze byly potraty. Trump přišel s teorií, že některé státy prováděly potraty i v devátém měsíci těhotenství. „Dokonce tam zabíjeli děti i po narození,“ prohlásil a obvinil demokraty, že to podporují. Na výrok o tom, že v Americe na potratových klinikách lékaři zabíjeli již narozené děti, reagovali odmítavě i moderátoři.

Harrisová kontrovala výčtem případů, kdy je ukončení těhotenství nevyhnutelné, například v případech znásilnění či zdravotních problémů. „Američané věří, že některá rozhodnutí o svém vlastním těle za ně nemá dělat vláda,“ uvedla. Trump odmítl potvrdit, že by vetoval zákon o zákazu potratů.

V diskuzi o migraci Harrisová slíbila, že výrazně zlepší situaci na hranicích s Mexikem a přitvrdí v boji proti pašování drog a zbraní. Připomněla zákon, který na jaře letošního roku zablokovali republikáni v Kongresu. „Zajděte se podívat na nějaký Trumpův mítink. Nikdy tam neuslyšíte, že by mluvil o tom, co potřebujete vy, obyčejní Američané. Místo toho mluví o Hannibalu Lecterovi. Lidé z jeho mítinků odcházejí,“ prohlásila.

Trump reagoval, že nic takového se neděje a naopak na setkání demokratů nikdo nechodí. Mimo téma dodal, že přistěhovalci z Haiti ve státe Ohio kradou místním domácí mazlíčky a následně je pojídají. „Cože?“ zaznělo pobaveně od Harrisové.

„Jak byste provedl plán na deportaci desítek milionů migrantů, který máte v programu?“ zeptal se jeden z moderátorů Trumpa. Přímou odpověď nedostal, republikán pouze obvinil Demokratickou stranu z nárůstů kriminality. „Je opravdu zvláštní, že tohle říká někdo, kdo je sám obviněný z mnoha zločinů. Musíme se posunout kupředu, otočit stránku. Změnit rétoriku. Mluvit o klíčových tématech, Američané už jsou unavení těmi stejnými řečmi,“ uvedla Harrisová.

„Nemůžeme mít přeci prezidenta, který už dopředu říká, že když prohraje, tak jedině podvodem a neuzná výsledky voleb. Lidé po celém světě se nám kvůli němu posmívají. Američané si zaslouží někoho lepšího,“ uvedla v bloku zaměřeném na problematické předání moci po předchozích volbách. Trump v reakci sdělil, že byl silným státníkem, což mu potvrdil i maďarský premiér Viktor Orbán. „Na rozdíl od slabého Bidena,“ dodal.

Ostrý střet o Ukrajinu

Po hodině debaty přišla řeč na téma Izraele a boje s Hamásem. „Izrael má právo na to se bránit. Zároveň ale záleží na tom, jakým způsobem. Umírají děti a ženy. Válka musí co nejdříve skončit. Musíme osvobodit rukojmí. Vše by mělo směřovat k takzvanému řešení dvou států,“ myslí si Harrisová.

„Kdybych byl prezident, nikdy by válka nebyla. Stejně tak by Rusko nikdy nezaútočilo na Ukrajinu. Harrisová nenávidí Izrael, pokud bude prezidentkou, Izrael do dvou let nebude existovat. Stejně tak nenávidí arabskou populaci,“ reagoval Trump. „To přeci není pravda, celý život Izrael podporuji. Trump chce být od prvního dne v úřadu diktátorem, ostatně to sám prohlásil,“ odpověděla demokratická kandidátka.

„Chcete, aby Ukrajina vyhrála válku?“ zněla otázka v dalším diskuzním bloku. „Chci, aby válka skončila,“ odpověděl Trump a dodal, že členské státy NATO by měly více přispívat na modernizaci svých armád. „V nejlepším zájmu Spojených států je vyjednat mír,“ dodal a připomněl, že on by ho zajistil do 24 hodin po nástupu do Bílého domu.

„Dojednal by ho kvůli tomu, že by kapituloval,“ míní Harrisová, která posléze vyjmenovala armádní a finanční pomoc, kterou Bidenova administrativě poskytla Kyjevu. „Pokud by byl Trump u moci, Putin už by seděl v Kyjevě,“ prohlásila.

Od mezinárodních otázek se debata přesunula na výroky Trumpa ohledně barvy kůže Harrisové. „Nezáleží mi na tom, jaká je,“ odmítl své předchozí výroky republikánský kandidát. „Nechceme přeci u moci člověka, který v nás probouzí jen to, že na sebe navzájem ukazujeme prstem. Máme stejné sny, prezident by neměl rozdělovat,“ míní Harrisová. „Pamatujte na to, že ona je Biden,“ reagoval Trump.

Harrisová na závěr konstatovala, že Trump nabízí voličům pouze starý pohled na svět. „Musíme se pohnout kupředu. Věřím, že společně a s respektem můžeme Ameriku pozvednout. Za mojí kariéru jsem měla vždy jen jediného klienta, a to vás, lidi. Nezáleželo na tom, zda jste republikáni nebo demokrati. Budu prezidentkou vás všech,“ uvedla.

„Proč tohle všechno neudělala během výkonu funkce? Věříte ve věci, ve které Američané nevěří. Chcete obětovat naši zemi. Jsme národ, který je na sestupu, ostatní země se nám smějí. Už nevedeme svět a nemáme tušení, co se děje,“ reagoval Trump. „Svět směřuje ke třetí světové válce,“ dodal.

Klíčový test pro Harrisovou

Debata ve filadelfském National Constitution Center začala ve 21:00 místního času (ve středu ve 3:00 SELČ) a trvala hodinu a čtyřicet pět minut včetně dvou přestávek. Moderovali ji novináři ABC News David Muir a Linsey Davisová.

Otázky pokládali pouze moderátoři, kandidáti měli na odpověď dvě minuty, dvě minuty na reakce a další minutu na upřesnění a doplnění. Mikrofon měl zapnutý pouze kandidát, jenž dostal slovo. Často však byly slyšet i nesouhlasné výroky od protikandidáta.

Vystoupení obou kandidátů zásadně ovlivní, jak si povedou v závěrečné etapě před volbami 5. listopadu. Podle celostátního průzkumu provedeného deníkem The New York Times a vysokou školou Siena College jsou Trump a Harrisová v posledních týdnech fakticky vyrovnaní, přičemž voliči mají pocit, že se potřebují dozvědět více o Harrisové. Jejich názory na Trumpa jsou do značné míry ustálené.