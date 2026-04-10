Harrisová přemýšlí, že by vystřídala Trumpa ve funkci prezidenta USA

  21:59aktualizováno  21:59
Bývalá americká viceprezidentka Kamala Harrisová zvažuje opětovnou kandidaturu na prezidentku Spojených států ve volbách v roce 2028. V pátek to řekla na konferenci organizace pro občanská prává National Action Network na newyorském Manhattanu. Informují o tom agentury a americká média.
Viceprezidentka USA Kamala Harrisová v prvním projevu po skončení...

Viceprezidentka USA Kamala Harrisová v prvním projevu po skončení prezidentských voleb uznala porážku. (6. listopadu 2024) | foto: ČTK

Zleva: Bývalý prezident USA Joe Biden, jeho manželka Jill Bidenová, bývalá...
Americká viceprezidentka Kamala Harrisová se setkává se zvoleným...
Příznivci Kamaly Harrisové sledovali sčítání v areálu Howard University ve...
Demokratická kandidátka na prezidentku Kamala Harrisová v den voleb ve...
„Mohla bych, přemýšlím o tom,“ odpověděla Harrisová na otázku reverenda Ala Sharptona, zakladatele organizace.

„Strávila jsem nespočet hodin v Oválné pracovně, v situační místnosti. Vím, co ta práce obnáší. A vím, co je k ní potřeba,“ řekla demokratka o svém působení na postu viceprezidentky v administrativě prezidenta Joea Bidena.

Biden, který byl prezidentem v letech 2021 až 2025, v červenci 2024 po vlně kritiky kvůli špatnému výkonu v debatě se svým oponentem Donaldem Trumpem ukončil prezidentskou kampaň.

V kandidatuře podpořil svou viceprezidentku Harrisovou. Tu nakonec Trump v listopadových prezidentských volbách porazil a loni 20. ledna vystřídal Bidena v Bílém domě.

V roce 2020 Harrisová neúspěšně v demokratických primárkách usilovala o nominaci na prezidentskou kandidátku. Biden ji následně vybral, aby po jeho boku kandidovala na post viceprezidentky.

Od své předloňské porážky e Harrisová držela spíše v ústraní. Loni oznámila, že se nebude ucházet o post guvernérky státu Kalifornie a rozvířila tak spekulace, že místo toho bude usilovat o prezidentský post v roce 2028.

7. ledna 2025
