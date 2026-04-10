„Mohla bych, přemýšlím o tom,“ odpověděla Harrisová na otázku reverenda Ala Sharptona, zakladatele organizace.
„Strávila jsem nespočet hodin v Oválné pracovně, v situační místnosti. Vím, co ta práce obnáší. A vím, co je k ní potřeba,“ řekla demokratka o svém působení na postu viceprezidentky v administrativě prezidenta Joea Bidena.
Biden, který byl prezidentem v letech 2021 až 2025, v červenci 2024 po vlně kritiky kvůli špatnému výkonu v debatě se svým oponentem Donaldem Trumpem ukončil prezidentskou kampaň.
V kandidatuře podpořil svou viceprezidentku Harrisovou. Tu nakonec Trump v listopadových prezidentských volbách porazil a loni 20. ledna vystřídal Bidena v Bílém domě.
V roce 2020 Harrisová neúspěšně v demokratických primárkách usilovala o nominaci na prezidentskou kandidátku. Biden ji následně vybral, aby po jeho boku kandidovala na post viceprezidentky.
Od své předloňské porážky e Harrisová držela spíše v ústraní. Loni oznámila, že se nebude ucházet o post guvernérky státu Kalifornie a rozvířila tak spekulace, že místo toho bude usilovat o prezidentský post v roce 2028.
7. ledna 2025