  6:56aktualizováno  6:56
Pobřeží Kamčatky zasáhlo zemětřesení o síle 7,8, uvedla americká geologická služba USGS. Jsou to již několikáté velmi silné otřesy za poslední měsíce. Ruské úřady, podle nichž zemětřesení mělo hodnotu 7,2, vydaly varování před tsunami a uvedly všechny záchranné složky do stavu pohotovosti.
Ruskou Kamčatku zasáhly po silném zemětřesení vlny tsunami. (30. července 2025)

Ruskou Kamčatku zasáhly po silném zemětřesení vlny tsunami. (30. července 2025) | foto: Reuters

Zemětřesení v oblasti u správního střediska Petropavlovsk-Kamčatskij udeřilo před 21:00 SELČ, jeho epicentrum se nacházelo 128 kilometrů východně od tohoto města a ohnisko deset kilometrů pod povrchem.

Američtí odborníci uvedli, že by vlny vyvolané otřesy mohly u pobřeží Kamčatky dosáhnout jednoho až tří metrů.

Zatím nejsou zprávy o škodách či zraněných.

„Dnešní (páteční) ráno opět testuje odolnost obyvatel Kamčatky,“ uvedl podle Reuters místní gubernátor Vladimir Solodov. „Ihned po zemětřesení jsme zahájili rychlou inspekci sociálních institucí a obytných domů,“ dodal. V pohotovosti jsou podle něho všechny záchranné složky.

USGS informovala že oblast po prvním silném zemětřesení zasáhla série následných otřesů o hodnotě až 5,8.

Kamčatka, kde většina ze zhruba 165 tisíc obyvatel žije právě ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij, je jednou ze seizmicky nejaktivnějších zón na světě.

Na konci července oblast u poloostrova zasáhlo jedno z deseti nejsilnějších zemětřesení v historii měření. Otřesy o síle 8,8 vyvolaly tsunami, jejíž výška na ruském Dálném východě dosáhla až pěti metrů. Velké škody ale nezpůsobila.

