Kamčatku znovu zasáhlo zemětřesení. Úřady varovaly před tsunami

Epicentrum zemětřesení se nacházelo zhruba 112 kilometrů východně od správního střediska Petropavlovsk-Kamčatskij a jeho ohnisko v hloubce 39,5 kilometru.
Žádné škody po otřesech, které podle německého geofyzikálního centra GFZ dosáhly 7,1 stupně, nejsou zatím hlášeny.
Většina ze zhruba 165 000 obyvatel Kamčatky žije ve správním středisku Petropavlovsk-Kamčatskij. Na poloostrov jezdí i turisté, zejména kvůli horské krajině a přírodním parkům. Na Kamčatce je kolem 30 aktivních sopek, poloostrov je tak jednou ze seizmicky nejaktivnějších zón na světě.
Na konci července oblast u pobřeží Kamčatky zasáhlo jedno z deseti nejsilnějších zemětřesení měřené historie. Otřesy o síle 8,8 vyvolaly tsunami, jejíž výška na ruském Dálném východě dosáhla až pěti metrů.