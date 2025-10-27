Dvaadevadesátiletý Biya byl poosmé zvolen prezidentem Kamerunu, oznámil soud

Autor: ,
  13:34aktualizováno  13:34
Prezidentské volby v Kamerunu vyhrál poosmé za sebou Paul Biya, oznámil ústavní soud. Biya, jemuž je 92 let a který je nejstarším prezidentem na světě, získal 53,66 procenta hlasů. Znovu tak bude vykonávat sedmiletý mandát. Opozičního kandidáta Issu Tchiromu volilo 35,19 procenta hlasujících.
Nejstarší prezident na světě, 92letý prezident Kamerunu Paul Biya (7. října...

Nejstarší prezident na světě, 92letý prezident Kamerunu Paul Biya (7. října 2025) | foto: Reuters

Prezidentské volby v Kamerunu, ve kterých o osmé vítězství usiluje nejstarší...
Kamerunská policie zasahuje proti demonstrantům, kteří v prezidentských volbách...
Prezidentské volby v Kamerunu, ve kterých o osmé vítězství usiluje nejstarší...
Kamerunská policie zasahuje proti demonstrantům, kteří v prezidentských volbách...
17 fotografií

Volby se konaly v neděli 12. října a o dva dny později se za jejich vítěze prohlásil 78letý Tchiroma. Tehdy současného prezidenta vyzval, aby uznal porážku, Biyovo Demokratické hnutí kamerunského lidu (CPDM) naopak opozičního politika obvinilo z pokusu narušit volební proces.

Tchiroma také tvrdil, že existují důkazy o manipulaci s hlasy, načež byla zapálena kancelář CPDM v západokamerunském městě Dschang. Opoziční politik rovněž vyzval k protestům, aby byly výsledky voleb respektovány. Stovky demonstrantů uplynulou neděli zabarikádovaly silnice a zapalovaly pneumatiky v obchodní metropoli Douala, načež proti nim zakročila policie a rozháněla je slzným plynem. Střety podle Tchiromy nepřežili nejméně čtyři lidé.

Biya Kamerunu vládne od roku 1982 a je zároveň druhou hlavou tohoto afrického státu, který má zhruba 29 milionů obyvatel a získal nezávislost v lednu 1960. Zdravotní stav současného prezidenta je pravidelně předmětem spekulací, protože Biya většinu času tráví v Evropě. Každodenní vládnutí přenechává důležitým stranickým funkcionářům a členům rodiny.

Kamerun čelí několika bezpečnostním krizím. Na západě pokračují boje mezi vládními silami a převážně anglicky mluvícími separatisty, kteří tvrdí, že je francouzsky mluvící většina znevýhodňuje. Na severu se do země rozšiřuje povstání islamistů z Boko Haram z Nigérie a ozbrojené skupiny pravidelně útočí na příhraniční města. Středoafrický stát se také potýká s korupcí, která brzdí jeho rozvoj.

V afrických zemích není dlouholeté prezidentské vládnutí nějak výjimečné. Třiaosmdesátiletý Teodoro Obiang Nguema Mbasogo vládne od října 1982 Rovníkové Guineji, 92letý Biya o měsíc méně Kamerunu, 81letý Yoweri Museveni je u moci od ledna 1986 v Ugandě a 79letý Isalas Afwerki od května 1993 v Eritreji.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.