Jsem lesba, přiznala se dcera kamerunského prezidenta. V zemi je to trestné

Brenda Biyaová svůj coming out zveřejnila na konci června. V rozhovoru, který v úterý otiskl francouzský list Le Parisien, uvedla, že před uveřejněním fotografie, na níž líbá svou přítelkyni, se své rodině se svou sexuální orientací nesvěřila.

„Mnoho lidí se nachází v podobné situaci jako já. Trpí jen proto, že jsou sami sebou,“ řekla sedmadvacetiletá Biyaová. „Pokud jim mohu dát naději, že se nebudou cítit tak sami, jsem šťastná,“ uvedla dcera kamerunského prezidenta.

Její 91letý otec, prezident Paul Biya, vládne Kamerunu už čtvrtou dekádu. V zemi má výkonnou moc v rukou hlava státu. Na oznámení své dcery Biya dosud veřejně nereagoval.

Vztahy mezi lidmi stejného pohlaví jsou v Kamerunu trestné a může za ně být uložen trest do výše pěti let vězení. Brenda Biyaová říká, že tresty za sex mezi osobami stejného pohlaví existovaly v Kamerunu už před nástupem jejího otce do funkce v roce 1982. Biyaová doufá, že zveřejněním svého příběhu pomůže tuto legislativu změnit.

„Možná by bylo příliš unáhlené chtít, aby zákon přestal úplně existovat, ale mohl by být alespoň méně přísný. Nejprve bychom mohli zrušit trest odnětí svobody,“ řekla v rozhovoru s Le Parisien Biyaová.

Kamerunská aktivistka za práva LGBT+ lidí Bandy Kikiová, která žije v Británii, uvedla, že ji informace o veřejném coming outu kamerunské prezidentské dcery potěšila. Potvrzuje to podle ní existenci LGBT+ lidí v Kamerunu.

„Ukazuje to však na krutou realitu: Zákony proti sexuálním menšinám v Kamerunu jsou nepřiměřeně zaměřeny proti chudým,“ dodala aktivistka. „Bohatství a konexe vytvářejí pro některé lidi štít, zatímco jiní musí čelit vážným důsledkům,“ dodala Kikiová.