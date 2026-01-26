Krok k úplnému stažení ze Sýrie? Rusko ztrácí leteckou základnu

Rusko mělo v oblasti spravované Kurdy svou klíčovou vojenskou základnu od roku 2019. Využívalo ji zejména ke zmírňování napětí mezi Kurdy a sousedním Tureckem, ale také pro koordinaci s ústřední vládou v Damašku.
Rusko se i po změně syrského režimu snažilo udržet svůj vliv a vojenskou přítomnost v regionu. Ruský deník Kommersant minulý týden napsal, že syrská vláda by mohla požádat ruské síly o opuštění země.
Anton Mardasov, pracovník Ruské rady pro mezinárodní záležitosti (RSMD), poradenské organizace zřízené Kremlem, uvedl, že je již zřejmé, že Rusko jen stěží dokáže nadále plnit roli zprostředkovatele v regionu kvůli tlaku na kurdské síly a vyostřenému napětí. Podle něj je proto logické, že přítomnost ruských vojsk bude definitivně ukončena.
Podle lokálních zdrojů se očekává, že část ozbrojených sil se přesune na ruskou leteckou základnu Hmímím v provincii Latákíja. Zbylé složky by se vrátily do Ruska, uvádějí zdroje. Relativně větší základnu ruského námořnictva má dosud Kreml ve městě Tartús na syrském pobřeží Středozemního moře.
Ruské ministerstvo obrany se k věci podle Reuters bezprostředně nevyjádřilo. Reuters však uvedla, že na letišti v Kámišlí stále vlají ruské vlajky a na ranveji parkovala dvě ruská letadla.
Podle kurdského serveru Kurdistan24 stažení ruských jednotek z kurdského správního města Kámišlí ještě více posiluje u Kurdů pocit opuštění mezinárodním společenstvím v době rostoucí humanitární krize a zvyšujícího se napětí v oblasti.
Vládní síly pod vedením prozatímního prezidenta Ahmada Šary tento měsíc obsadily rozsáhlá území na severu a východě Sýrie, kde žije převážně kurdská menšina. Damašek se snaží prosadit svou autoritu nad celým územím země a neuznává kurdské snahy o autonomii. Syrská vláda v sobotu ohlásila prodloužení příměří s prokurdskou aliancí Syrských demokratických sil (SDF) o 15 dnů.