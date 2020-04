Boj o Bílý dům v době pandemie. Z bývalého viceprezidenta Bidena se stal moderátor podcastů

WASHINGTON/PRAHA Zbyl jako poslední v souboji o stranickou nominaci. Bývalý viceprezident Joe Biden se postaví ve volbách Donaldu Trumpovi. Kvůli koronaviru však musí sedět doma. Prezidentská kampaň se tak přenesla na internet.

Videokonference ze sklepa nebo od krbu, zasekávající se internet a nepokoj. Joe Biden, zbývající kandidát na prezidenta z řad Demokratické strany, stejně jako většina obyvatel USA, pracuje z domova.

Situace pro něj nevypadá dobře. Na televizních obrazovkách je dnes a denně prezident Donald Trump, který tráví před kamerami na brífincích více než hodinu. Jeho oponent v boji o­ Bílý dům Biden prakticky není vidět, přestože by v běžném cyklu amerických voleb byly kamery upřené převážně na něj.

Prezidentskou kampaň naprosto změnila koronavirová nákaza šířící se po USA. Z projevů a rétorických soubojů na pódiích se staly televizní a internetové programy v amatérském stylu. Bez studií a velkého množství pomocníků však vypadá potenciálně nejmocnější muž planety jako moderátor lokální kabelové televize.

„Nesetkáváme se na veřejných prostranstvích. Žijeme v nové době. Ale chci, abyste věděli, že jsem s vámi. Jsem na vaší straně. Dostaneme se z toho společně jako jedna země,“ vysvětlil ve svém prvním podcastu bývalý viceprezident Joe Biden, proč se rozhodl voliče oslovit tímto způsobem ze sklepa svého domu ve státě­ Delaware. Vysílá každý den a ­jeho projevy jsou většinou kritikou toho, jak Trumpova vláda postupuje v boji s koronavirem.

Pro 77letého Bidena byla ale řada věcí novinkou. Dlouholetý senátor totiž zakládá svou popularitu na osobních setkáních s voliči, potřásání rukou a lidském vystupování. Streamy a podcasty nikdy nebyly v jeho repertoáru. A ­tak nebylo překvapením, že se i­ jeho první živě vysílané setkání s voliči 13. března neobešlo bez technických problémů.

„Promiňte, že jsme byli odpojení, ale máme problémy se spojením,“ řekl Biden s viditelným podrážděním. Výstupy bývalého viceprezidenta však většinou nedostávají prostor v mainstreamových médiích. Bidenova absence dokonce inspirovala na Twitteru hashtag #whereisJoe (kde je Joe). Cestu do Bílého domu mu však ve středu značně ulehčil jeho poslední protivník v boji o demokratickou nominaci Bernie Sanders. Ukončil totiž svou kampaň.

„Bylo to složité a bolestivé rozhodnutí. Kdybych byl přesvědčen, že mám šanci získat nominaci, pokračoval bych v boji. Ale v­ době, kdy máme prezidenta, který není schopný poskytnout lidem pomoc, by se mé aktivity střetávaly s tím, co potřebujeme,“ uvedl v ­projevu vermontský senátor.

Senátor Bernie Sanders ukončil své druhé tažení za demokratickou nominací. Před čtyřmi lety jej porazila Hillary Clintonová.

„Gratuluji Joeu Bidenovi, který je velmi slušný muž,“ řekl s­ tím, že věří, že se jeho podporovatelé za Bidena postaví. „Půjdeme jednotní do boje proti nejnebezpečnějšímu prezidentovi v dějinách Spojených států,“ dodal Sanders.

Bývalý viceprezident k senátorově kroku vyjádřil respekt. „I­ když Bernieho kampaň skončila, jeho vliv na nadcházející volby zdaleka ne,“ uvedl Biden. Doplnil, že názorům Sanderse i jeho levicového stranického křídla bude naslouchat.

Korespondenční hlasování?

Kvůli epidemii nemoci covid-19 se vlády několika amerických států již rozhodly odložit takzvané primárky, tedy volby stranického kandidáta. V reakci na to tak Demokratická strana musela odsunout tradičně červencový sjezd na srpen. Pokud by se situace zhoršila a nebylo možné kongres s několika tisíci účastníky uspořádat, Biden navrhl, že by se mohl konat online. Strana se zatím k tomuto návrhu nevyjádřila.

Zatím není ani jasné, jak budou probíhat samotné listopadové volby. Ve velkém se hovoří o korespondenčním hlasování, které by v době epidemie umožnilo hlasovat všem Američanům, aniž by museli k volebním urnám. Něco takového si ale nepřejí republikáni.

„Už by v této zemi nikdy nebyl zvolen republikán,“ řekl pro Fox News prezident Trump. Podobně se vyjádřil i republikán a ­předseda sněmovny ve státě Georgia David Ralston. „Bylo by to devastující pro republikány a konzervativce. K volbám by se dostal každý a rozhodně by to zvedlo volební účast,“ uvedl. Přitom pět států USA již zakládá své volby pouze na korespondenčním hlasování.