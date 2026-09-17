Kanada a Evropa jsou spolu silnější, přidružené členství vítáme, řekl Carney

Zároveň v narážce na Spojené státy a Čínu řekl, že nechce společně vytvořit třetí mocenský blok, který jim má konkurovat. Nikdo ale nebude Kanadě diktovat, s kým má uzavírat partnerství, řekl později Carney novinářům ve zjevné narážce na pohrůžky amerického prezidenta Donalda Trumpa.
„Kanada a Evropa jsou obě silné. Ale Kanada a Evropa jsou silnější společně,“ prohlásil Carney. Ocenil dosavadní dobré vztahy dosud stvrzené obchodní dohodou CETA nebo úmluvou o strategickém partnerství a navrhl řadu oblastí, v nichž by se partneři na obou stranách Atlantiku mohli dále propojovat.
Hovořil například o obraně, umělé inteligenci, energetické bezpečnosti, platebních systémech, vesmírných programech či studentských výměnách. Spolupráce s Kanadou podle něj může pomoci Evropě snížit závislost na zemích jako Čína v dovozu kritických surovin. „Kanada má zásoby 34 důležitých nerostů, z nichž desítka je vysoce ceněna v technologiích pomáhajících s přechodem k čisté energetice,“ řekl Carney.
Kanada v současnosti vede obchodní válku se Spojenými státy a prezident Donald Trump v noci pohrozil uvalením dalších cel na EU za návrh přidruženého kanadského členství.
Carney zdůraznil, že Kanada a EU mohou společně lépe čelit tlakům zvenčí, nejde jim však o status velmoci, která se bude od stávajících lišit jen „lepšími způsoby“.
„Neusilujeme o moc, abychom ovládali druhé. Naopak, chceme získat odolnost, aby nikdo, nikdo nezískal kontrolu nad naším volným trhem, ohrožoval naši suverenitu, hrozil naší územní celistvosti nebo podkopával naše svobody, demokracii nebo právní stát, řekl Carney ve zhruba půlhodinovém, spatra proneseném projevu, během kterého se opakovaně dočkal potlesku europoslanců.
Dohoda CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) prozatímně platí od roku 2017, několik zemí EU ji však dosud neratifikovalo. Odstraňuje většinu cel a průmyslových poplatků, které omezovaly obchod mezi unií a Kanadou, jejím cílem bylo vytvořit velký trh pro služby, zboží a investice. Vzájemný obchod se zbožím a službami mezi Kanadou a EU dosáhl loni podle informací serveru kanadské vlády hodnoty 178,6 miliardy kanadských dolarů (asi 2,7 bilionu Kč).
Podrobnosti „přidruženého členství“ zatím EU ani Kanada nezveřejnily, šířeji o nich mohou hovořit lídři obou stran na společném summitu na konci října v Montrealu.