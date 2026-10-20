Alberta zůstane kanadská. Proti odtržení provincie bylo přes 70 procent voličů

Podle stále neoficiálních výsledků se pro vyhlášení referenda o nezávislosti vyslovilo v pondělí 23 procent hlasujících.
„Obyvatelé Alberty se vyjádřili jasně. Vybrali si jednotu, společný postup vpřed,“ uvedl premiér Carney, který v této provincii vyrůstal a minulý týden strávil cestováním po Albertě a výzvami ke kanadské jednotě.
Výsledek přivítala i premiérka této provincie s asi 4,5 milionu obyvatel Danielle Smithová, která referendum pod tlakem separatistů vyhlásila.
Voliči se podle ní vyslovili pro silnější Albertu v jednotné Kanadě. Smithová vyhlásila hlasování kvůli občanské petici o oddělení provincie, kterou podepsalo na 300 tisíc lidí. Druhá petice, za setrvání Alberty v Kanadě, ale letos získala přes 400 tisíc podpisů.
O nezávislost na Kanadě se v minulých letech snažila její frankofonní provincie Québec, a to už dvakrát – v letech 1980 a 1995. V obou případech voliči návrh na odtržení odmítli, v roce 1995 ale jen těsně – proti nezávislosti bylo 50,6 procenta
Provinční volby v Québeku ale tento měsíc vyhrála separatistická Quebecká strana (PQ), která slíbila uspořádat další referendum o nezávislosti.