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Alberta zůstane kanadská. Proti odtržení provincie bylo přes 70 procent voličů

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  11:54aktualizováno  11:54
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Voliči v kanadské provincii Alberta v referendu odmítli zahájit proces odtržení...

Voliči v kanadské provincii Alberta v referendu odmítli zahájit proces odtržení od Kanady. Odpůrci nezávislosti Alberty slaví výsledek. (19. října 2026) | foto: AP

Voliči v kanadské provincii Alberta v referendu odmítli zahájit proces odtržení...
Voliči v kanadské provincii Alberta v referendu odmítli zahájit proces odtržení...
Voliči v kanadské provincii Alberta v referendu odmítli zahájit proces odtržení...
Voliči v kanadské provincii Alberta v referendu odmítli zahájit proces odtržení...
39 fotografií
Voliči v kanadské provincii Alberta v pondělním referendu odmítli zahájit proces odtržení od Kanady, proti bylo asi 76 procent hlasujících. Premiér Mark Carney tak obhájil svou politiku v době obchodní války Kanady se Spojenými státy. Výsledek odpovídá průzkumům veřejného mínění, podle nichž podpora odtržení této na ropu bohaté kanadské provincie dlouhodobě nepřesahuje 25 procent.

Podle stále neoficiálních výsledků se pro vyhlášení referenda o nezávislosti vyslovilo v pondělí 23 procent hlasujících.

„Obyvatelé Alberty se vyjádřili jasně. Vybrali si jednotu, společný postup vpřed,“ uvedl premiér Carney, který v této provincii vyrůstal a minulý týden strávil cestováním po Albertě a výzvami ke kanadské jednotě.

Výsledek přivítala i premiérka této provincie s asi 4,5 milionu obyvatel Danielle Smithová, která referendum pod tlakem separatistů vyhlásila.

Voliči se podle ní vyslovili pro silnější Albertu v jednotné Kanadě. Smithová vyhlásila hlasování kvůli občanské petici o oddělení provincie, kterou podepsalo na 300 tisíc lidí. Druhá petice, za setrvání Alberty v Kanadě, ale letos získala přes 400 tisíc podpisů.

O nezávislost na Kanadě se v minulých letech snažila její frankofonní provincie Québec, a to už dvakrát – v letech 1980 a 1995. V obou případech voliči návrh na odtržení odmítli, v roce 1995 ale jen těsně – proti nezávislosti bylo 50,6 procenta

Provinční volby v Québeku ale tento měsíc vyhrála separatistická Quebecká strana (PQ), která slíbila uspořádat další referendum o nezávislosti.

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